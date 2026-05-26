росія продасть найбільші нафтові порти щоб закрити «діру» в бюджеті — ЗМІ Сьогодні 21:33 — Світ

У росії готують приватизацію частки Новоросійського морського торгового порту, щоб закрити «діру» у федеральному бюджеті, яка вже перевищила річний план більш ніж у 1,5 рази.

Про це пише The Moscow Times.

російська влада готує приватизацію державної частки в одному з найбільших в країні портових операторів, щоб знайти гроші для федерального бюджету, дефіцит якого за січень-квітень досяг майже 6 трлн рублів, говориться у публікації.

Слідом за держпакетом «Аерофлоту», про продаж якого Росмайно заявило раніше, до плану приватизації були включені 20% акцій Новоросійського морського торгового порту (НМТП). Відповідне розпорядження 23 травня підписав прем’єр Михайло Мішустін.

На продаж в 2026−28 роках буде виставлений весь держпакет холдингу, до якого входять два великих нафтоперевалочних порти, пише видання.

В сумі ці термінали забезпечують майже половину нафтового експорту з рф — Новоросійськ на Чорному морі (потужність близько 500 тисяч барелів на добу) та Приморськ на Балтійському (близько 1 млн барелів).

Також до НМПТ входить порт Балтійськ у Калінінградській області. Минулого року компанія отримала 76,5 млрд рублів виручки та 40,6 млрд рублів чистого прибутку.

Головним акціонером НМТП з часткою 60% є державна «Транснефть».

Компанія отримала акції в 2018 році — незабаром після того, як їх попередній власник, мільярдер Зиявуддин Магомедов, опинився в СІЗО, отримавши 19 років тюрми за справою про створення ОПГ, зазначає The Moscow Times.

Приблизно 20% НМТП належать приватним інвесторам, зокрема на біржі.

Від продажу держпакета НМТП держава може отримати близько 33 млрд рублів, оцінює Reuters. Це трохи менше, ніж коштує запланована до приватизації частка «Аерофлоту» — 45 млрд рублів.

«Гроші від приватизації надійдуть до федерального бюджету, який цього року зведено з дефіцитом 3,8 трлн рублів. При цьому на кінець квітня фактична „діра“ в казні вже перевищила річний план більш ніж у 1,5 рази», — говориться у публікації.

Через зниження прогнозів по економіці в цьому році казна недорахується близько 300−700 млрд рублів.

Наступного року, за його розрахунками, недобір ненефтегазових доходів може збільшитися до 1,3−1,8 трлн рублів. А це означає, що за інших рівних умов уряд буде змушений або скорочувати витрати, або шукати додаткові доходи на відповідну суму.

Економічна Правда

