День фінансів: тарифи на комуналку, «срібна економіка», кешбек по-новому Сьогодні 17:38

П’ятниця, 27 лютого. Кого нині найбільше шукають роботодавці та як міняються умови Національного кешбеку.

Національний кешбек по-новому

Від 1 березня 2026 року покупці зможуть отримувати до 15% Національного кешбеку за купівлю вітчизняних товарів. Уряд розширює програму, щоб сильніше стимулювати підтримку локальних виробників у конкуренції з імпортом. Про всі деталі читайте у статті:

Нова програма МВФ на $8,1 млрд

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду 26 лютого 2026 року затвердила нову чотирирічну програму для України в межах механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом 5,9 млрд спеціальних прав запозичення (СПЗ), що становить близько 8,1 млрд доларів США.

«Срібний вік» економіки

Як Сьогодні на ринку праці в Україні немає проблем для фахівців віком 55+. Зараз роботодавець буквально ганяється за людьми цієї вікової категорії.Як розказала директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи Елла Лібанова, що «найбільш приваблива для будь-якого роботодавця категорія» сьогодні (якщо йдеться про працю чоловіків) — це «категорія чоловіків 60+».

на 96 тис. більше представників цієї групи, ніж повернулося. До речі, аналітики зазначають, що після дозволу на вільний перетин кордону для чоловіків віком 18−22 роки, з серпня по листопад 2025 року Україну покинулона 96 тис. більше представників цієї групи, ніж повернулося. Кожен сьомий юнак цієї вікової категорії зараз перебуває за кордоном.

Тарифи на «комуналку»

Тарифи на газ, електроенергію, опалення та гарячу воду в Україні можуть бути поступово приведені до ринкового рівня після завершення повномасштабної війни з росією.

Водночас прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила , що уряд не очікує «жодної катастрофи» у квітні з фінансуванням держбюджету.

Долар під загрозою?

Останні рішення щодо американських тарифів знову загострили невизначеність на глобальних ринках. Інвестори намагаються оцінити наслідки для долара, фондових індексів і світової торгівлі. Згідно з опитуванням Markets Pulse, частина учасників ринку очікує ослаблення американської валюти та змінює свої інвестиційні стратегії.

Нагадаємо, банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень вилучатимуть з обігу: що треба знати про обмін дрібних купюр — читайте тут . Також в НБУ повідомили, як зміниться 100-гривнева купюра.

Плани українців щодо купівлі житла

За результатами опитування OLX Нерухомість, більшість українців не змінювали місце проживання взимку, однак проблеми з енергопостачанням вплинули на пріоритети покупців і орендарів житла.

Екзоскелети «Укрпошти»

На одному з терміналів «Укрпошти» розпочався тест-драйв екзоскелетів. Як повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, міцна спина потрібна для того, щоб своєчасно і швидко сортувати та доставляти посилки.

Рекорд туристичного збору

Майже на третину більше, ніж у 2024 році, та у 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної — 359 млн грн туристичного збору отримали місцеві бюджети у 2025 році за даними Державної податкової служби. Хоча й 55% туристичного збору сплатили компанії, проте їх частка більша лише у 7 регіонах.

