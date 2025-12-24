Новий раунд тарифної війни між Китаєм і США відкладено до середини 2027 Сьогодні 22:49 — Світ

США вирішили не вводити нові мита на імпорт китайських напівпровідників щонайменше до середини 2027 року. Це фактично ставить на паузу черговий раунд тарифної війни між Вашингтоном і Пекіном та сигналізує про спробу стабілізувати торговельні відносини між двома країнами.

Чому США не запроваджують мита на китайські чіпи вже зараз

Відповідне рішення оприлюднив Офіс торгового представника США, який завершив майже річне розслідування щодо китайського сектору мікрочипів. У документі Китай звинувачують у неринкових практиках і прагненні домінувати в галузі, що, на думку американської сторони, обмежує торгівлю та шкодить інтересам США. Водночас додаткові мита вирішили не запроваджувати негайно.

Згідно з повідомленням, базова ставка мит залишатиметься нульовою протягом 18 місяців. Підвищення може відбутися з 23 червня 2027 року, а конкретний рівень тарифів мають оголосити не пізніше ніж за 30 днів до цієї дати. При цьому американська влада залишає за собою право переглянути рішення, якщо домовленості з Китаєм зірвуться.

Реакція Пекіна на тарифну війну США

У Пекіні розкритикували підхід США. Представник китайського посольства у Вашингтоні Лю Пеньюй заявив, що Китай виступає проти зловживання тарифами та застеріг від політизації технологічних і торговельних питань. За його словами, такі дії можуть дестабілізувати глобальні ланцюги постачання і зрештою вдарити по всіх сторонах.

Рішення про відтермінування мит пов’язують із домовленістю між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, досягнутою восени під час зустрічі в Південній Кореї. Тоді сторони погодилися уникнути різкого підвищення тарифів і частково послабити експортні обмеження на технології та критично важливі матеріали.

Які чипи можуть потрапити під мита США у майбутньому

Розслідування стосується так званих базових або зрілих чипів, які широко використовують у:

автомобільній промисловості;

авіації;

медичному обладнанні;

телекомунікаціях.

Потенційні мита можуть зачепити діоди, транзистори, сировинний кремній та інтегральні схеми. Водночас готові продукти, зокрема смартфони та комп’ютери з китайськими чипами, наразі не підпадають під обмеження.

На тлі цього США та ЄС дедалі більше занепокоєні впливом Китаю на ринок застарілих напівпровідників. Одним із прикладів є конфлікт навколо компанії Nexperia Holding BV, яку в Нідерландах раніше намагалися взяти під контроль з міркувань національної безпеки.

Нагадаємо Дональд Трамп анонсував 25% мита на чіпи 18 лютого 2025 року. Однак вже у квітні він зробив виняток із нових мит, які мали торкнутися китайських технологічних товарів. Трамп вирішив не вводити мита на смартфони, комп’ютери, чипи і ще деякі товари з Китаю.

