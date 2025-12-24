0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З 1 січня 2026 року в Угорщині запровадять нові правила міжнародного вантажного транзитного руху

Світ
21
З 1 січня 2026 року в Угорщині запровадять нові правила міжнародного вантажного транзитного руху
З 1 січня 2026 року в Угорщині запровадять нові правила міжнародного вантажного транзитного руху
З 1 січня 2026 року міжнародний вантажний транзитний рух, який не має угорського пункту призначення, але проходить через територію Угорщини, може проїжджати країну, користуючись тільки визначеною частиною угорської мережі доріг, призначеної для транзитного вантажного автомобільного руху.
Про це повідомило Посольство України в Угорщині.
«Елементи транзитної мережі та умови руху будуть доступні на Національному пункті доступу, який функціонує під управлінням неприбуткового закритого акціонерного товариства „Угорська дорожня служба“. Вантажний автотранспорт зможе пересуватися переважно автострадами та автомобільними дорогами і лише на найкоротшій відстані до свого пункту призначення з’їжджати з них», — йдеться у заяві.
Читайте також
На дорогах нижчої категорії в низці місць буде запроваджено обмеження руху вантажного автотранспорту.
Таким чином, міжнародний вантажний автотранспорт, що має пункт призначення в Угорщині, також може зіткнутися з новими обмеженнями з 1 січня 2026 року.
Також там додали, що у ЗАТ «Угорська дорожня служба» підготували інтерактивну карту, що містить інформацію про дорожні знаки, які обмежують рух вантажного автотранспорту, а також про загальнодержавні дороги, на яких діють такі обмеження.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems