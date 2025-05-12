Іспанія запровадила нові правила зняття готівки — Finance.ua

Іспанія запровадила нові правила зняття готівки
Іспанська влада запровадила нові обмеження на зняття готівки з банківських рахунків: тепер клієнти зобов’язані заздалегідь повідомляти про намір зняти понад €3 000, інакше їм загрожують штрафи від €600 до €150 000.
Про це пише The Deep Dive.
Вимоги до операцій:
- для зняття від €3 000 до €100 000 потрібно повідомити банк не менше ніж за 24 години;
- для зняття понад €100 000 — за 72 години до операції.
Клієнт має заповнити форму на цифровій платформі податкового агентства з використанням офіційної ідентифікації. У разі недотримання процедури банк має право заблокувати видачу готівки.
Ризики для порушників
Порушення правил тягне за собою штраф у розмірі від 1% до 10% від суми зняття, залежно від серйозності порушення. У найгірших випадках санкції можуть сягати €150 000.
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Ці заходи є частиною комплексної стратегії уряду Іспанії щодо протидії податковим правопорушенням, відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Усі транзакції з готівкою тепер реєструються банками та передаються до казначейства.
Громадська реакція
Запровадження нових правил викликало змішані оцінки в суспільстві. Частина населення вважає це надмірним контролем з боку держави, інші ж — необхідним кроком для підвищення прозорості фінансової системи.
Нагадаємо, як повідомила Служба з питань житлового будівництва та міського розвитку Іспанії, з квітня 2025 року офіційно скасувано програму «золотих віз». Програма дозволяла іноземцям отримувати посвідку на проживання в обмін на інвестиції в нерухомість на суму від 500 000 євро.
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Уряд Іспанії планує впровадити план вартістю 14,1 млрд євро, щоб пом’якшити вплив нових тарифів США на іспанську економіку. Пакет включатиме 7,4 млрд євро нового фінансування, а решту суми буде отримано завдяки наявним інструментам, таким як пільгові кредити.
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