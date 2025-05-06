В Іспанії планують скоротити робочий тиждень — Finance.ua

В Іспанії планують скоротити робочий тиждень Сьогодні 07:01

В Іспанії планують скоротити робочий тиждень

Іспанський уряд просуває план скорочення робочого тижня в Іспанії з 40 до 37,5 години.

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Так, 6 травня кабінет міністрів країни має обговорити цей проєкт перед тим, як він буде надісланий до парламенту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у своїй промові у понеділок заявив, що кабінет міністрів країни обговорить проєкт про скорочення робочого тижня. Проєкти здебільшого затверджуються кабінетом міністрів, а потім надсилаються до парламенту, де проходять тривалий процес схвалення, що відбувається не завжди.

За інформацією Bloomberg, Санчес спирається на низку союзників, серед яких — кілька лівих партій, які згодні на скорочення робочого тижня, а також дві групи, які підтримують бізнес. Проте прокаталонське сепаратистське угруповання Junts, один з колишніх союзників Санчеса в парламенті, неодноразово заявляло, що проти зменшення робочих годин на тиждень з нинішніх 40 до 37,5.

УНН За матеріалами:

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