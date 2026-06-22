Скільки заробляють топменеджери в українському IT (інфографіка) Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Скільки заробляють топменеджери в українському IT (інфографіка)

Медіана фіксованого місячного окладу C-level в українському IT у 2026 році становить $5,800 net.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели Indigo — Tech Recruiters та. Gidni — Executive Search

Автори дослідження наголошують, що $5,800 — це загальноринковий орієнтир, а не бенчмарк для конкретної ролі. Зарплатну вилку позиції коректно дивитися за ролями.

Медіана місячного окладу C-level в IT у 2026 році становить $5,800 net. Розподіл навколо неї:

P25 (нижня чверть): $4,000;

Медіана: $5,800;

P75 (верхня чверть): $8,000;

P90 (топ 10%): $10,950;

Середнє (mean): $6,428.

Медіана та розподіл окладу 2026, Інфографіка: indigo.co.ua

Питання «зарплати вгору чи вниз?» коректно ставити не до агрегату, а до тих самих респондентів: як змінилася їхня ставка за рік. І тут картина однозначна:

47.6% підвищили ставку (медіана +$800, або +16.7%);

45.2% залишилися без змін;

лише 7.2% знизили (медіана −$1,000).

Підвищень майже всемеро більше, ніж знижень. Тобто на рівні людей динаміка — це зростання, попри стабільну агрегатну медіану.

Автори дослідження зазначають, що торішня публічна головна цифра ($7,400) рахувала оклад плюс бонуси (сукупний дохід), а цьогорічна ($5,800) — базовий оклад. Якщо порівнювати дохід із доходом: медіана місячного доходу за 2025 рік у цьогорічній вибірці — близько $6,480. Торішня публікація наводила вищу цифру ($7,400), але вона рахувалась за іншою методикою, тож пряме зіставлення некоректне.

Крос-річний тренд медіани окладу 2018−2026, Інфографіка: indigo.co.ua

Зарплати за ролями

Розрив між ролями значно більший за будь-яку річну динаміку.

Медіани окладу за 2026 рік, Інфографіка: indigo.co.ua

CRO/CSO показали найбільший річний стрибок (+21.1%): попит на керівників, які прямо відповідають за дохід, відновлюється. А CTO, лідер за абсолютним рівнем ($8,000), за рік не змінилися: стеля високооплачуваної технічної ролі, схоже, досягнута.

Сукупний дохід у 2025 році

Оклад — це поточна ставка. Але реальний дохід керівника формують ще й бонуси.

Медіана сукупного річного доходу за 2025 рік склала $77,800 (N=207), або близько $6,480/міс. Нижня чверть — $54,000, верхня — $115,000, а топ-10% керівників отримали понад $150,000 на рік. Розрахунковий річний бонус у медіані становив близько $6,600: дві третини учасників (67%) мали бонус понад $1,000, а третина — нульовий або символічний.

Найцікавіше відкривається в розрізі ролей, бо бонуси помітно перетасовують рейтинг порівняно з «голим» окладом:

Місячний дохід CxO у 2025, Інфографіка: indigo.co.ua

За окладом ринок очолює CTO, але за сукупним доходом вперед виходить CEO. Причина — бонус: у CEO він сягає 36% річного доходу ($26,000), у CPO — 22% ($22,000). Натомість CTO мають високий оклад, але скромну змінну частину (6.2%), а CMO у медіані працюють фактично без бонуса.

Місячний дохід CxO у 2025, Інфографіка: indigo.co.ua

Що насправді визначає дохід

Найсильніший статистичний зв’язок дає річний обіг компанії (r=0.35, p<0.001). Топи в компаніях з обігом $100M+ мають медіану $7,250, на 142% більше, ніж у компаніях до $1M ($3,000). Далі за силою впливу:

продукт проти аутсорсингу: продуктові компанії платять на +44% більше ($6,500 проти $4,500 медіани). Це стабільний тренд ще з 2021 року;

венчурне фінансування: компанії з капіталом VC/PE дають +48% ($7,500 проти $5,075 у компаній на власному капіталі);

іноземний головний офіс: +32% до медіани, причому незалежно від того, де фізично живуть IT-топи.

А вік як фактор статистично незначущий (p>0.05), освіта дає лише індикативні відмінності, досвід корелює слабко (r=0.20). Іншими словами, кар’єрний вибір компанії (тип, капітал, юрисдикція) впливає на компенсацію сильніше, ніж роки в резюме.

На перетині цих факторів формується «золотий профіль»: продукт плюс венчурний капітал плюс іноземний головний офіс дає медіану $10,000 (індикативно, N=11) проти $4,500 для аутсорсингу на власному капіталі з офісом в Україні. Різниця +122%.

«Золотий» профіль CxO, Інфографіка: indigo.co.ua

Окремо про іноземний головний офіс, бо це практичний висновок для власників. Топи, що живуть в Україні, але працюють у компанії з іноземним офісом, отримують медіану $6,000, на 29% більше, ніж при українському офісі ($4,650).

Серед тих, хто за кордоном, діє та сама закономірність ($7,000 проти $5,600).

Founding CEO і CPO

Наймані CEO мають медіанний оклад $7,750/міс., на 55% вищий за оклад CEO-засновників ($5,000). Але якщо подивитися на сукупний річний дохід за 2025 рік (оклад плюс усі фактично отримані виплати), медіани майже збігаються: $108,000 у засновників (N=15) проти $110,500 у найманих (N=10).

Феномен CPO. Це найдинамічніша роль останніх років: +75% до медіани окладу за 5 років ($4,000 у 2021 році проти $7,000 у 2026).

Кожен третій керівник досі без бонуса

Структура компенсації українського C-level досі переважно фіксована. 66% керівників отримують 80%+ доходу окладом, а 36% працюють на чистій фіксованій ставці взагалі без змінної частини. Переважно змінну структуру (variable-dominant, понад 50% змінної частини) має лише 7.6% учасників.

Зміна зарплати за терміном роботи

Топи зі стажем до 1 року в компанії мають медіанний приріст ставки +8.3% за рік, і 55% отримали підвищення. А керівники зі стажем 5+ років мають медіанний YoY 0%: лише 38% отримали підвищення, тоді як решта 62% отримують ту саму ставку, що й рік тому.

Висновок прямий: ринкова переоцінка компенсації відбувається в момент переходу, а не накопичується всередині компанії з часом.

YoY зміна зарплати за терміном роботи, Інфографіка: indigo.co.ua

Коли запитали, чому топи залишають компанію, головною причиною виявилася не зарплата:

розбіжність у цінностях чи культурі: 43.8%;

пошук масштабніших викликів: 26.2%;

фінансова нестабільність компанії: 24.8%;

незадовільна компенсація: лише 19.5%.

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