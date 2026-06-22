Скільки заробляють топменеджери в українському IT (інфографіка)

Автори дослідження зазначають, що торішня публічна головна цифра ($7,400) рахувала оклад плюс бонуси (сукупний дохід), а цьогорічна ($5,800) — базовий оклад. Якщо порівнювати дохід із доходом: медіана місячного доходу за 2025 рік у цьогорічній вибірці — близько $6,480. Торішня публікація наводила вищу цифру ($7,400), але вона рахувалась за іншою методикою, тож пряме зіставлення некоректне.
Зарплати за ролями
Розрив між ролями значно більший за будь-яку річну динаміку.
CRO/CSO показали найбільший річний стрибок (+21.1%): попит на керівників, які прямо відповідають за дохід, відновлюється. А CTO, лідер за абсолютним рівнем ($8,000), за рік не змінилися: стеля високооплачуваної технічної ролі, схоже, досягнута.
Сукупний дохід у 2025 році
Оклад — це поточна ставка. Але реальний дохід керівника формують ще й бонуси.
Медіана сукупного річного доходу за 2025 рік склала $77,800 (N=207), або близько $6,480/міс. Нижня чверть — $54,000, верхня — $115,000, а топ-10% керівників отримали понад $150,000 на рік. Розрахунковий річний бонус у медіані становив близько $6,600: дві третини учасників (67%) мали бонус понад $1,000, а третина — нульовий або символічний.
Найцікавіше відкривається в розрізі ролей, бо бонуси помітно перетасовують рейтинг порівняно з «голим» окладом:
За окладом ринок очолює CTO, але за сукупним доходом вперед виходить CEO. Причина — бонус: у CEO він сягає 36% річного доходу ($26,000), у CPO — 22% ($22,000). Натомість CTO мають високий оклад, але скромну змінну частину (6.2%), а CMO у медіані працюють фактично без бонуса.
Що насправді визначає дохід
Найсильніший статистичний зв’язок дає річний обіг компанії (r=0.35, p<0.001). Топи в компаніях з обігом $100M+ мають медіану $7,250, на 142% більше, ніж у компаніях до $1M ($3,000). Далі за силою впливу:
продукт проти аутсорсингу: продуктові компанії платять на +44% більше ($6,500 проти $4,500 медіани). Це стабільний тренд ще з 2021 року;
венчурне фінансування: компанії з капіталом VC/PE дають +48% ($7,500 проти $5,075 у компаній на власному капіталі);
іноземний головний офіс: +32% до медіани, причому незалежно від того, де фізично живуть IT-топи.
А вік як фактор статистично незначущий (p>0.05), освіта дає лише індикативні відмінності, досвід корелює слабко (r=0.20). Іншими словами, кар’єрний вибір компанії (тип, капітал, юрисдикція) впливає на компенсацію сильніше, ніж роки в резюме.
На перетині цих факторів формується «золотий профіль»: продукт плюс венчурний капітал плюс іноземний головний офіс дає медіану $10,000 (індикативно, N=11) проти $4,500 для аутсорсингу на власному капіталі з офісом в Україні. Різниця +122%.
Окремо про іноземний головний офіс, бо це практичний висновок для власників. Топи, що живуть в Україні, але працюють у компанії з іноземним офісом, отримують медіану $6,000, на 29% більше, ніж при українському офісі ($4,650).
Серед тих, хто за кордоном, діє та сама закономірність ($7,000 проти $5,600).
Founding CEO і CPO
Наймані CEO мають медіанний оклад $7,750/міс., на 55% вищий за оклад CEO-засновників ($5,000). Але якщо подивитися на сукупний річний дохід за 2025 рік (оклад плюс усі фактично отримані виплати), медіани майже збігаються: $108,000 у засновників (N=15) проти $110,500 у найманих (N=10).
Феномен CPO. Це найдинамічніша роль останніх років: +75% до медіани окладу за 5 років ($4,000 у 2021 році проти $7,000 у 2026).
Кожен третій керівник досі без бонуса
Структура компенсації українського C-level досі переважно фіксована. 66% керівників отримують 80%+ доходу окладом, а 36% працюють на чистій фіксованій ставцівзагалі без змінної частини. Переважно змінну структуру (variable-dominant, понад 50% змінної частини) має лише 7.6% учасників.
Зміна зарплати за терміном роботи
Топи зі стажем до 1 року в компанії мають медіанний приріст ставки +8.3% за рік, і 55% отримали підвищення. А керівники зі стажем 5+ років мають медіанний YoY 0%: лише 38% отримали підвищення, тоді як решта 62% отримують ту саму ставку, що й рік тому.
Висновок прямий: ринкова переоцінка компенсації відбувається в момент переходу, а не накопичується всередині компанії з часом.
Коли запитали, чому топи залишають компанію, головною причиною виявилася не зарплата: