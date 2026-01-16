Скільки часу може дати Україні МВФ на ухвалення змін щодо ПДВ Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Скільки часу може дати Україні МВФ на ухвалення змін щодо ПДВ

МВФ розглядає можливість дати Україні рік на ухвалення змін щодо ПДВ для фізичних осіб-підприємців в рамках нової програми кредитування на 8,1 млрд доларів.

Про це повідомляє в заяві глава МВФ Крісталіна Георгієва, пише Reuters

Нагадаємо, Україна має виконати низку умов МВФ для нового кредитування, що охоплюють бюджетну та податкову політику.

Умови: податок на доходи, отримані від роботи через цифрові платформи (так званий «податок на OLX»), оподаткування посилок вартістю до 150 євро, запровадження ПДВ для ФОПів, якщо їхній річний дохід перевищує 1 мільйон гривень.

Водночас МВФ визнав необхідність гнучкості. Зокрема, що стосується останньої вимоги по ПДВ для ФОПів, за словами Георгієвої, МВФ розглядає можливість надати Україні рік, щоб заручитися підтримкою народних депутатів для прийняття змін у парламенті.

Георгієва сказала, що ситуація в Україні погіршилася через пошкоджену енергетичну інфраструктуру та морози, але українська влада їй підтвердила, що налаштована рухатися вперед.

Як пише Reuters, Георгієва повідомила, що її мета — переконатися, що Україна зможе виконати попередню угоду, незважаючи на «надзвичайно суворі часи». Українські чиновники її запевнили, що залишаються налаштованими рухатися вперед.

Нагадаємо, Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва рано вранці в четвер для переговорів на високому рівні.

У листопаді Україна і МВФ досягли попередньої угоди про чотирирічну програму кредитування на суму 8,2 мільярда доларів, яка залежить від низки дій, включаючи прийняття бюджету і зміцнення гарантій фінансування з боку донорів.

Представники МВФ заявляють, що Україна досягла прогресу, і очікують розгляду питання радою директорів протягом декількох тижнів.

