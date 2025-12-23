0 800 307 555
Які монети та купюри виходять з обігу в Україні

Національний банк України, як і центральні банки інших країн, періодично виводить з обігу окремі монети та банкноти.
Такі рішення ухвалюють з урахуванням економічних змін, фізичного зношення готівки, втрати нею купівельної спроможності та практичності використання в розрахунках.

Чому з обігу вилучають готівку

Виведення монет і банкнот з обігу — це регульований процес, який залежить від кількох факторів.
Серед них — інфляція, зростання цін на товари та послуги, зручність розрахунків для населення, а також технічний стан грошових знаків.

Які монети вилучають в Україні і як це працює

В Україні поступово скорочують використання дрібних номіналів. Зокрема, з 1 жовтня 2025 року розпочалося поетапне вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок. Раніше з обігу вже повністю вивели монети 1, 2, 5 та 25 копійок.
  • Водночас такі монети залишаються платіжним засобом.
  • Однак після потрапляння до банків вони більше не повертаються в обіг.
Чому зношуються банкноти

Банкноти мають обмежений термін служби. У середньому паперові купюри зношуються за 2−5 років — залежно від якості матеріалу та інтенсивності використання. Монети служать довше, проте з часом також втрачають чіткість зображень і стають менш зручними для розрахунків.

НБУ також регулярно оновлює дизайн і захисні елементи банкнот та монет. Водночас застарілі зразки та номінали поступово вилучаються з обігу, щоб готівковий обіг залишався зручним і безпечним.

Що вже вийшло з обігу в Україні

Купюри:
  • усі банкноти до 2003 року випуску,
  • банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень старого зразка замінюються на монети,
  • банкноти номіналом 100, 200 і 500 гривень зразка 2003−2006 років вилучаються і замінюються на нові, з удосконаленим захистом.
Копійки: з обігу виведено 1, 2, 5 і 25 копійок, а старі зразки монет 1 і 2 гривні поступово витісняються новими.
Раніше ми повідомляли, що найбільше готівкових розрахунків зберігається в найбідніших країнах — насамперед через слабку банківську інфраструктуру та обмежений доступ до цифрових послуг.
