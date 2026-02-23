День фінансів: нові тарифи мобільних операторів, звіти ФОПів, IBAN-перекази monobank
У понеділок, 23 лютого, розповімо про нові тарифи мобільних операторів та що готує уряд для ріелторів.
🧐Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.
Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів, тому просимо пройти невеличке опитування за цим посиланням. 😎Переконані, голос кожної і кожного з вас може зробити нас ще кращими. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого.
📱 Нові тарифи мобільних операторів
У цьому матеріалі Finance.ua зібрав найактуальнішу інформацію про зміну вартості тарифів трьох найбільших українських мобільних операторів — lifecell, Vodafone та Київстар.
🏢 Врегулювання рієлторського ринку
У Верховній Раді напрацьовується законопроєкт, який має на меті врегулювати діяльність рієлторів в Україні. Як повідомила член фракції «Слуга Народу» Олена Шуляк, «головне завдання цього документа — навести лад на рієлторському ринку, залишивши на ньому професійних і відповідальних людей, щоб споживачі отримували якісні послуги».
📜ФОПи звітуватимуть по-новому
Із 1 січня 2026 року фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подаватимуть Податковий розрахунок (об'єднану звітність з ПДФО, військового збору та ЄСВ) щокварталу. Звітність формуватиметься з розбивкою показників за кожен місяць кварталу.
📊Балтійський бізнес в Україні
За підсумками трьох кварталів 2025 року компанії з литовськими співвласниками в Україні задекларували 53,7 млрд грн виручки, з латвійськими — 28,7 млрд грн, з естонськими — 28,54 млрд грн. Подробиці читайте тут.
🏛️НБУ вводить в обіг нову банкноту
Національний банк України в межах планового випуску з 25 лютого 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень.
💰Чого очікувати від курсу цього тижня
Протягом 16−20 лютого офіційний курс долара показав помірну тижневу волатильність із незначним загальним ослабленням гривні. За п’ять днів курс зріс з 43,1020 до 43,2667 грн/$ — на 16 копійок, або на 0,38%.
🐱monobank скасував комісію за IBAN-перекази
monobank змінив тарифи на перекази за реквізитами IBAN. Тепер усі платежі з власних коштів клієнтів здійснюються без комісії незалежно від суми.
🌃Плани енергостійкості
Ще сім областей України представили плани енергетичної стійкості в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років. Як повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, свої рішення сьогодні презентували Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Черкаська, Вінницька та Одеська області.
👛Кількість грошей для в’їзду до Польщі
Для громадян України мінімальна сума при в’їзді становить 200 злотих. Остаточне рішення про пропуск ухвалює прикордонна служба.
👝Найвища мінімальна зарплата серед країн ЄС
Якщо проаналізувати медіану мінзарплат у Європі, то у січні 2026 року громадяни ЄС отримували у середньому в місяць 1345,9 євро (67 295 грн). Як повідомив голова фінкомітету Данило Гетманцев, найвищий показник мінімальної зарплати серед європейських країн у січні 2026 року зафіксували у Люксембурзі — 2704 євро, або 135,2 тис. грн.
Поділитися новиною
Також за темою
День фінансів: нові тарифи мобільних операторів, звіти ФОПів, IBAN-перекази monobank
НБУ вводить в обіг нову банкноту 200 гривень
Ще одна країна спорядила Україні 10 потужних генераторів
Де найвища та найнижча мінімальна зарплата серед країн ЄС у січні 2026 (коментар Гетманцева)
Бізнес може зекономити 600 млн грн щороку завдяки проєкту «єЧек» — Мінекономіки
Балтійський бізнес в Україні: хто заробив найбільше у 2025 році