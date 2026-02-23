0 800 307 555
КМДА пояснили, коли знову запрацюють тролейбуси і трамваї

У столиці понад 40 днів не працює електротранспорт
Роботу наземного електротранспорту у столиці, який не працює понад 40 днів, відновлять після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Про це Департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив коментарі виданню Українська правда.
У департаменті зазначили, що відновлення руху можливе після підтвердження енергетиками стабільного електропостачання та за наявності безпечних умов для експлуатації інфраструктури.

Автобуси працюють майже на повну потужність

За інформацією міської влади, Київпастранс задіяв максимально можливий людський і технічний ресурс. Щодня на маршрути виїжджає орієнтовно 96% наявних автобусів.
Метрополітен у столиці працює у звичайному режимі.

План дій на випадок надзвичайних ситуацій

У Департаменті повідомили, що спільно з КП «Київпастранс» розробили план дій на випадок відключень електроенергії.
Зокрема, документ передбачає:
  • запуск дублюючих автобусних маршрутів на основних напрямках із найбільшим пасажиропотоком;
  • схеми руху автобусів визначають із урахуванням пасажиропотоку;
  • рішення приймаються залежно від ситуації (наявності електроживлення, стану доріг, безпекових умов тощо).
Водночас у міській адміністрації зазначають, що повністю замінити електротранспорт автобусами складно через різний масштаб перевезень.
«Для перевезень задіюють наявний автобусний рухомий склад і максимально можливу кількість водіїв. Така ж ситуація склалась і у приватних перевізників, які обслуговують міські автобусні маршрути загального користування у столиці», — йдеться у відповіді на запит.

Кадрові обмеження

На роботу транспорту впливає й кадрова ситуація в умовах воєнного стану. Підприємства працюють із обмеженим персоналом, зокрема через відсутність повного бронювання водіїв КП «Київпастранс».
У департаменті наголосили, що це позначається як на перевезеннях, так і на ремонті рухомого складу.
Попри це, комунальні підприємства транспортної та дорожньої галузей, водії громадського транспорту та енергетики працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації в місті.
За матеріалами:
Українська правда
