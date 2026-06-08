НБУ оновив правила інкасації та перевезення валютних цінностей Сьогодні 12:24 — Казна та Політика

НБУ гармонізував правила інкасації з нормами ЄС

Національний банк України оновив порядок організації інкасації коштів і перевезення валютних цінностей територією України для банків та юридичних осіб, які мають ліцензію.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Як зазначають у регуляторі, зміни спрямовані на приведення нормативної бази у відповідність до законодавства України та вимог Європейського Союзу.

Очікується, що вони сприятимуть підвищенню прозорості функціонування платіжної інфраструктури, зниженню ризиків її використання у протиправних цілях і подальшій детінізації економіки.

Які зміни запровадив НБУ

Зокрема, Національний банк:

поширив вимоги до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, що діють для банків, на банк фінансової інклюзії та його комерційних агентів (його підрозділи);

установив заборону на проведення інкасації клієнтів підрозділами інкасації в приміщенні банку, інкасаторської компанії чи компанії з оброблення готівки, а також вимогу про необхідність проведення інкасації програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) безпосередньо інкасаторами банків та СІТ-компаній;

уточнив вимоги щодо складу бригади інкасації за наявності вогнепальної зброї під час інкасації й перевезення цінностей та передбачив заборону щодо перебування в оперативному автотранспорті на маршрутах інкасації та перевезення цінностей сторонніх осіб, що не мають стосунку до проведення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, а також зобов’язав банки та СІТ-компанії дотримуватися вимог, визначених у їхніх внутрішніх документах. Такі норми спрямовані на посилення захисту цінностей, що інкасуються та перевозяться;

визначив умови, за яких клієнти мають право проставляти простий електронний підпис на супровідних документах під час інкасації та перевезення цінностей;

передбачив можливості обладнання оперативного автотранспорту спеціальними піктограмами з урахуванням положень Pегламенту Європейського Парламенту і Ради ЄС від 16 листопада 2011 року № 1214/2011;

привів визначення низки термінів у відповідність до положень Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»;

визначив форми річної звітності для банків та СІТ-компаній, за результатами їх діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

Станом на 1 червня 2026 року на ринку інкасаторських послуг України працювали 20 банків і 10 СІТ-компаній.

Нагадаємо, раніше Finance.ua також розповідав , що Національний банк розпочав громадське обговорення проєкту змін щодо управління ризиком третіх сторін у системі управління надавачів фінансових платіжних послуг. Запропоновані зміни стосуються порядку авторизації фінансових платіжних установ та вимог до їхніх систем управління.

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