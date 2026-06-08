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НБУ оновив правила інкасації та перевезення валютних цінностей

Казна та Політика
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НБУ гармонізував правила інкасації з нормами ЄС
НБУ гармонізував правила інкасації з нормами ЄС
Національний банк України оновив порядок організації інкасації коштів і перевезення валютних цінностей територією України для банків та юридичних осіб, які мають ліцензію.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Як зазначають у регуляторі, зміни спрямовані на приведення нормативної бази у відповідність до законодавства України та вимог Європейського Союзу.
Очікується, що вони сприятимуть підвищенню прозорості функціонування платіжної інфраструктури, зниженню ризиків її використання у протиправних цілях і подальшій детінізації економіки.

Які зміни запровадив НБУ

Зокрема, Національний банк:
  • поширив вимоги до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, що діють для банків, на банк фінансової інклюзії та його комерційних агентів (його підрозділи);
  • установив заборону на проведення інкасації клієнтів підрозділами інкасації в приміщенні банку, інкасаторської компанії чи компанії з оброблення готівки, а також вимогу про необхідність проведення інкасації програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) безпосередньо інкасаторами банків та СІТ-компаній;
  • уточнив вимоги щодо складу бригади інкасації за наявності вогнепальної зброї під час інкасації й перевезення цінностей та передбачив заборону щодо перебування в оперативному автотранспорті на маршрутах інкасації та перевезення цінностей сторонніх осіб, що не мають стосунку до проведення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, а також зобов’язав банки та СІТ-компанії дотримуватися вимог, визначених у їхніх внутрішніх документах. Такі норми спрямовані на посилення захисту цінностей, що інкасуються та перевозяться;
  • визначив умови, за яких клієнти мають право проставляти простий електронний підпис на супровідних документах під час інкасації та перевезення цінностей;
  • передбачив можливості обладнання оперативного автотранспорту спеціальними піктограмами з урахуванням положень Pегламенту Європейського Парламенту і Ради ЄС від 16 листопада 2011 року № 1214/2011;
  • привів визначення низки термінів у відповідність до положень Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»;
  • визначив форми річної звітності для банків та СІТ-компаній, за результатами їх діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.
Станом на 1 червня 2026 року на ринку інкасаторських послуг України працювали 20 банків і 10 СІТ-компаній.
Нагадаємо, раніше Finance.ua також розповідав, що Національний банк розпочав громадське обговорення проєкту змін щодо управління ризиком третіх сторін у системі управління надавачів фінансових платіжних послуг. Запропоновані зміни стосуються порядку авторизації фінансових платіжних установ та вимог до їхніх систем управління.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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