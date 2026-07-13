Уперше з 1990-х: Китай перестав планувати точну кількість робочих місць через ШІ
Влада Китаю вперше за кілька десятиліть не встановила конкретну кількість нових робочих місць у міських районах у своєму п’ятирічному економічному плані на 2026−2030 роки. Таке рішення ухвалили через невизначеність на ринку праці, яку спричиняє стрімке поширення штучного інтелекту.
Про це повідомляє Bloomberg.
Замість точних цифр Міністерство людських ресурсів і соціального забезпечення КНР планує утримувати створення нових вакансій у містах на «значному рівні». Тепер річні показники визначатимуть гнучко, орієнтуючись на умови кожного конкретного року.
Це перший випадок щонайменше з 1990-х років, коли країна прибрала точний числовий орієнтир для міського працевлаштування зі свого середньострокового плану.
Головні виклики для ринку праці Китаю
Зміна підходу до планування підкреслює складне завдання, яке постало перед Пекіном: захистити мільйони працівників від автоматизації та скорочень через ШІ, але водночас продовжувати перегони із США за світове технологічне лідерство.
У п’ятирічному плані уряд Китаю виділив кілька ключових факторів впливу:
- розвиток технологій: влада обіцяє посилити заходи підтримки підприємництва та найму у відповідь на автоматизацію процесів через ШІ;
- зовнішнє середовище: Пекін готується до тиску на експорт через зростання міжнародних торговельних бар’єрів;
- демографія: трансформація промисловості відбувається на тлі скорочення працездатного населення Китаю, яке триває вже понад десять років.
Для порівняння, у попередньому п’ятирічному плані влада країни закладала створення понад 55 мільйонів нових робочих місць у містах, тоді як у березневому річному звіті на 2026 рік метою було визначено понад 12 мільйонів вакансій.
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