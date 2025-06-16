Трамп задекларував дохід у $600 млн від криптовалют та бізнесу — Finance.ua

Трамп задекларував дохід у $600 млн від криптовалют та бізнесу Сьогодні 20:32 — Світ

Трамп задекларував дохід у $600 млн від криптовалют та бізнесу

Президент США Дональд Трамп оприлюднив свою фінансову декларацію, згідно з якою він отримав понад $600 млн доходу від зокрема криптовалют, гольф-клубів, ліцензування та інших підприємств.

Про це повідомило Reuters

Фінансова декларація була підписана 13 червня і не містила інформації про період, який вона охоплює. Однак деякі дані в декларації дозволяють припустити ЗМІ, що це було до кінця грудня 2024 року, що виключає більшу частину грошей, зібраних криптовалютними підприємствами родини Трампа.

Загалом, за підрахунками Reuters, Трамп задекларував активи на суму щонайменше $1,6 млрд.

Зазначається, що, хоча він заявив, що передав свої бізнеси в траст, яким керують його діти, оприлюднені дані свідчать про те, що доходи з цих джерел все одно надходять до президента, що дало привід для звинувачень у конфлікті інтересів.

Деякі з бізнесів Трампа у таких сферах, як криптовалюта , наприклад, виграють від змін у політиці США під його керівництвом і стали джерелом критики, пише Reuters.

Тільки один мемкойн, випущений президентом на початку цього року — $TRUMP приніс приблизно $320 мільйонів комісійних, хоча публічно невідомо, як ця сума була розподілена між контрольованою Трампом організацією та її партнерами.

Читайте також Temu та Shein переорієнтовуються з США на Європу через нові мита Трампа

Окрім комісій за мемкойн, сім’я Трампа заробила понад $400 мільйонів від World Liberty Financial, децентралізованої фінансової компанії. У своїх деклараціях Трамп вказав $57,35 мільйона від продажу токенів World Liberty.

Статки американського президента також охоплюють значну частку у компанії Trump Media&Technology Group (DJT.O), яка володіє соцмережею Truth Social, йдеться у повідомленні.

Крім активів і доходів від своїх бізнес-проєктів, Трамп задекларував щонайменше $12 мільйонів доходу, в тому числі у вигляді відсотків і дивідендів, від пасивних інвестицій на загальну суму щонайменше $211 млн, свідчать підрахунки Reuters.

Читайте також Країни світу та авіакомпанії закликають Трампа не вводити нові мита на літаки

Згідно з декларацією, три гольф-курорти Трампа в Джупітері, Доралі і Вест-Палм-Біч, а також його приватний клуб для членів у Мар-а-Лаго, принесли щонайменше $217,7 млн доходу. Trump National Doral, великий гольф-центр в районі Маямі, був найбільшим джерелом доходу сім’ї Трампа — $110,4 млн.

Окрім цього, Трамп отримав роялті від різних угод — $1,3 мільйона від Greenwood Bible. На сайті видання зазначається, що це «єдина Біблія, офіційно схвалена Лі Грінвудом і президентом Трампом». А також $2,8 мільйона від Trump Watches і $2,5 мільйона від Trump Sneakers and Fragrances.

Як зазначає Reuters, декларація часто вказує лише діапазони вартості активів і доходів. Для підрахунків використовували нижню межу, а тому реальна вартість активів і прибутків Трампа, найімовірніше, ще вища.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.