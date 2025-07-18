Гривня втратить ще 10% купівельної спроможності — прогноз щодо інфляції Сьогодні 20:03

Гривня втратить ще 10% купівельної спроможності — прогноз щодо інфляції

Ціни в Україні зростають трохи повільніше, порівняно з піковим значенням у травні. Та банкіри, підприємці та населення не вірять, що інфляція впаде нижче 10%.

Про це свідчать дані опитуування НБУ.

Банкіри в липні погіршили інфляційні очікування до 11,6%. У квітні вони прогнозували зростання цін на рівні 9,8% протягом найближчих 12 місяців.

Інфляційні очікування населення погіршилися в червні до 10,8% порівняно з 10,2% у травні.

Однак фінансові аналітики в липні поліпшили прогноз до 7,5% порівняно з 7,9% у травні 2025 року.

Керівники підприємств у травні прогнозували інфляцію на рівні 10,9% (прогноз за лютий 11,5%).

Прогнози щодо інфляції

Держстат зафіксував , що зростання споживчих цін в Україні у червні сповільнилося до 0,8%, тоді як у травні зростання становило 1,3%.

НБУ у квітні вдруге цьогоріч погіршив прогноз інфляції на 2025 рік — тепер із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового рівня 5% у 2026 році.

На початку червня Нацбанк заявив, що інфляція в Україні у травні 2025, ймовірно, сягнула локального максимуму та дещо перевищила прогнозну траєкторію регулятора. Там вважають , що пришвидшення інфляції значною мірою зумовлювалося залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв і подальшим підвищенням цін на алкогольні напої та тютюнові вироби.

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