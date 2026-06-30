0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нафтогаз і Orlen підписали угоди про розширення постачання LNG в Україну

Енергетика
31
Документи були підписані під час Ukraine Recovery Conference
Документи були підписані під час Ukraine Recovery Conference
Група Нафтогаз і Orlen підписали дві угоди, спрямовані на розвиток постачання скрапленого природного газу (LNG) в Україну, а також на обмін досвідом у сферах сталого розвитку, декарбонізації та ESG. Документи були підписані під час Ukraine Recovery Conference.
Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

Розширення постачання LNG в Україну

Перша угода передбачає аналіз можливостей для збільшення обсягів постачання газу і спільного використання регазифікаційних терміналів та газотранспортної інфраструктури Балтійського регіону, Центральної та Східної Європи.
«Така співпраця допоможе розширити маршрути постачання газу в Україну, підвищити їхню гнучкість і забезпечити ширший доступ до світового ринку LNG. В умовах триваючої війни надійні, гнучкі та диверсифіковані постачання газу залишаються критично важливими для енергетичної безпеки України. Цей меморандум розвиває нашу співпрацю з Orlen і створює основу для подальших практичних кроків, які посилюватимуть стійкість української енергосистеми», — зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України».

Співпраця у сфері декарбонізації та ESG

Друга угода охоплює скорочення викидів, зокрема метану, підвищення енергоефективності, залучення зеленого фінансування та підготовку звітності за європейськими стандартами.
«Сьогодні енергетична безпека вже не зводиться до постачання енергоресурсів. Вона залежить від здатності швидко реагувати, диверсифікувати джерела, забезпечувати гнучку логістику та використовувати інфраструктуру, яка залишається стійкою навіть в умовах війни. Співпраця Orlen і Групи Нафтогаз відображає саме такий підхід до майбутнього України та всього регіону. Ми прагнемо використати наші можливості у сфері LNG, трейдингу, доступу до інфраструктури та енергетичного переходу як для підтримки поточних постачань газу, так і для розвитку сучасної, диверсифікованої та стійкої енергетичної системи України», — сказав Іренеуш Фонфара, президент правління ORLEN.
За матеріалами:
Finance.ua
НафтогазГаз
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems