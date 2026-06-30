Нафтогаз і Orlen підписали угоди про розширення постачання LNG в Україну Сьогодні 07:18 — Енергетика

Документи були підписані під час Ukraine Recovery Conference

Група Нафтогаз і Orlen підписали дві угоди, спрямовані на розвиток постачання скрапленого природного газу (LNG) в Україну, а також на обмін досвідом у сферах сталого розвитку, декарбонізації та ESG. Документи були підписані під час Ukraine Recovery Conference.

Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

Розширення постачання LNG в Україну

Перша угода передбачає аналіз можливостей для збільшення обсягів постачання газу і спільного використання регазифікаційних терміналів та газотранспортної інфраструктури Балтійського регіону, Центральної та Східної Європи.

«Така співпраця допоможе розширити маршрути постачання газу в Україну, підвищити їхню гнучкість і забезпечити ширший доступ до світового ринку LNG. В умовах триваючої війни надійні, гнучкі та диверсифіковані постачання газу залишаються критично важливими для енергетичної безпеки України. Цей меморандум розвиває нашу співпрацю з Orlen і створює основу для подальших практичних кроків, які посилюватимуть стійкість української енергосистеми», — зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України».

Співпраця у сфері декарбонізації та ESG

Друга угода охоплює скорочення викидів, зокрема метану, підвищення енергоефективності, залучення зеленого фінансування та підготовку звітності за європейськими стандартами.

«Сьогодні енергетична безпека вже не зводиться до постачання енергоресурсів. Вона залежить від здатності швидко реагувати, диверсифікувати джерела, забезпечувати гнучку логістику та використовувати інфраструктуру, яка залишається стійкою навіть в умовах війни. Співпраця Orlen і Групи Нафтогаз відображає саме такий підхід до майбутнього України та всього регіону. Ми прагнемо використати наші можливості у сфері LNG, трейдингу, доступу до інфраструктури та енергетичного переходу як для підтримки поточних постачань газу, так і для розвитку сучасної, диверсифікованої та стійкої енергетичної системи України», — сказав Іренеуш Фонфара, президент правління ORLEN.

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