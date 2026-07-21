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Китай відвернувся від путіна, Казахстан, Азербайджан, Вірменія теж тихо йдуть, — Euobserver

Світ
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Китай відвернувся від путіна, Казахстан, Азербайджан, Вірменія теж тихо йдуть, — Euobserver
Китай відвернувся від путіна, Казахстан, Азербайджан, Вірменія теж тихо йдуть, — Euobserver
Зовнішньополітична команда російського диктатора путіна може відчувати занепокоєння через погані новини для свого боса.
Як пише у своїй колонці оглядач Euobserver Едвард Лукас, серед поганих новин — подвійний удар по Кремлю з боку Комуністичної партії Китаю. Зокрема, вона відмовляється постачати морські силові установки для суден, необхідних для арктичного «Північного морського шляху».
А запланований газопровід «Сила Сибіру-2» обсягом 50 млрд кубометрів практично скасовано через вимоги Китаю щодо ціни на газ, яку сплачують російські споживачі: $50 за 1000 кубометрів. Це одна п’ята від того, що пропонував Кремль, при й без того значній знижці.
Але у Китаю є й інші варіанти. Це дає йому важелі впливу, зазначив Лукас.
При цьому, як він зазначив, росія, навпаки, втратила час та інших покупців: решта поставок трубопровідного газу до Євросоюзу припиняться у 2027 році.
Більше того, удари України по російських нафтопереробних заводах означають, що тепер росії доведеться імпортувати нафтопродукти з Китаю: ще один козир у рукаві для Пекіна.
Інші країни також відчувають слабкість росії й діють відповідно, зазначив оглядач.

Казахстан, Азербайджан, Вірменія

Наприклад, Казахстан нещодавно заборонив більшу частину імпорту російської пшениці.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв демонстративно підтримав Україну під час недавнього публічного виступу.
А Вірменія в односторонньому порядку просувається вперед із роботами з відновлення залізничного сполучення з Туреччиною та Азербайджаном, незважаючи на затягування з боку росії, яка номінально керує залізницею, перерахував Лукас.
За матеріалами:
УНІАН
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