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На Тернопільщині капітально ремонтують міст на міжнародній дорозі

Казна та Політика
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На Тернопільщині капітально ремонтують міст на міжнародній дорозі
На Тернопільщині капітально ремонтують міст на міжнародній дорозі
На Тернопільщині капітально ремонтують міст на міжнародній дорозі М-19.
У місті Теребовля на міжнародній трасі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) проводиться капітальний ремонт мосту та підходів до нього загальною протяжністю 850 метрів.
Про це пише ЦТС з посиланням на інформацію Агентства відновлення.
На ділянці вже демонтовано бордюри і бруківку з пішохідних зон та проїзної частини, розібрано зношені й застарілі комунікації, а також частково проведено розбирання аварійного мосту.
До червня 2027 року заплановано обмеження руху всіх видів транспортних засобів у місті Теребовля на ділянці дороги М-19 км 354+689 — 355+566.
На час проведення ремонтно-будівельних робіт рух транспортних засобів здійснюється згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху, яка затверджена патрульною поліцією. Рух для легкових та вантажних авто організовано різними маршрутами.
Ремонтні роботи відбуваються в межах реалізації проєкту «Покращення транскордонної мобільності шляхом будівництва регіональної дороги № 627 Косів Ляцькі — Соколів Підляський та капітального ремонту мосту в м. Теребовлі на дорозі державного значення М-19» у рамках Міжнародної програми транскордонного співробітництва Interreg NEXT «Польща — Україна 2021−2027». Мета проєкту — розвиток та посилення сталої, кліматично стійкої, розумної та інтермодальної національної, регіональної та місцевої мобільності, зокрема й покращений доступ до TEN-T та транскордонна мобільність.
За матеріалами:
Finance.ua
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