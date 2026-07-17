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ДПС перевірила продавців вживаних авто та нарахувала 55 млн грн штрафів

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Продавці вживаних авто використовували схеми з ПДВ
Продавці вживаних авто використовували схеми з ПДВ
У 2026 році Державна податкова служба провела майже 100 документальних перевірок суб’єктів господарювання, які займаються імпортом та продажем вживаних автомобілів. За результатами перевірок податківці донарахували 1,2 млрд грн податкових зобов’язань та зменшили від’ємне значення податку на додану вартість майже на 1 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба ДПС.
За результатами 230 фактичних перевірок очікувана сума штрафних санкцій складає 55 млн грн.
Податківці виявили 17 випадків ведення господарської діяльності без державної реєстрації. За цими фактами складено протоколи про адміністративні правопорушення.

Схема з імпортом вживаних авто

За результатами аналізу секторів із ризиком тінізації, ДПС виявила значну кількість юридичних осіб, які у 2025−2026 роках імпортували вживані автомобілі та використовували схеми мінімізації або уникнення сплати податків.
Серед найпоширеніших порушень:
  • компанії ввозили вживані авто, але їх подальший продаж не відображали в податковій звітності. В результаті не сплачували податки. Водночас вони накопичували податковий кредит за рахунок сплаченого ПДВ при імпорті;
  • накопичений податковий кредит використовувався для його штучного формування іншим підприємствам реального сектору економіки;
  • авто імпортували нібито фізичні особи. В подальшому ці транспортні засоби перепродавались на території України за заниженими цінами без сплати податків та без державної реєстрації підприємницької діяльності.

ДПС посилює контроль за ринком вживаних авто

У Державній податковій службі наголосили, що використання схем штучного формування податкового кредиту за рахунок ПДВ, сплаченого під час імпорту вживаних автомобілів, перебуває під особливим контролем відомства.
Подальший продаж транспортних засобів без державної реєстрації підприємницької діяльності та належної сплати податків може стати підставою для притягнення порушників до фінансової та адміністративної відповідальності.
За матеріалами:
Finance.ua
ДПСАвтоВживані автоІмпортПодаткиСхеми
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