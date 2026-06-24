Що робити, якщо втратили документи про освіту (алгоритм) Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Що робити, якщо втратили документи про освіту (алгоритм)

Вступ до професійних та фахових коледжів розпочнеться вже наступного тижня, до закладів вищої освіти — з 1 липня. Саме час перевірити, чи всі необхідні документи готові для вступу.

Про це повідомляє МОН.

Алгоритм дій

Якщо ви втратили документ, але плануєте вступати у 2026 році та потребуєте дубліката, просимо діяти за таким алгоритмом:

Потрібно звернутися до закладу, що видав документ про загальну середню освіту, із заявою про виготовлення дубліката. Ви можете звернутися особисто або через вашого законного представника — батьків чи опікуна. Якщо документ видав заклад, який наразі розташований на тимчасово окупованих територіях або території бойових дій, із заявою про отримання дубліката можна звернутися до будь-якого закладу загальної середньої освіти відповідного ступеня за місцем фактичного проживання. МОН звертає увагу: якщо відсутня довідка про результати річного оцінювання навчальних досягнень, заклад освіти проводить оцінювання знань випускника відповідно до Порядку обліку та видачі документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту в навчальних закладах на тимчасово окупованій території України у 2014 році, затвердженого наказом МОН від 12 травня 2014 року № 570. Просимо звернути увагу, що для вступу потрібна наявність реквізитів документа в реєстрі документів про освіту, а не дублікат. Тому, якщо інформація про реквізити документа вам відома (відображається в Дії), рекомендуємо робити запит про відновлення документа вже після зарахування на навчання. Інакше запис про втрачений документ в реєстрі може бути скасований, а новий ще не сформований. У такому разі вступ не відбудеться. Однак, якщо втрачено документ про ПЗСО, виданий до 2000 року, то без отримання дубліката вступ стане неможливим. Якщо ви знаєте серію та номер документа про загальну середню освіту, можете оформити електронний запит та отримати інформацію з Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) (у формі виписки з кваліфікованим електронним підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО).

Для цього необхідно зазначити дані документа про освіту та персональні дані власника документа.

Після подання запиту можна отримати:

інформацію з відображенням на екрані — найменування, серію та номер, дату видання документа, ПІБ випускника, назву та рік закінчення закладу освіти тощо (показується одразу);

виписку з накладеним КЕП (надсилається на електронну адресу протягом трьох робочих днів).

ДП «Інфоресурс» є технічним адміністратором Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). У цій базі ви можете отримати інформацію про освітні документи, але не дублікати документів.

Якщо ви не знаєте серії та номера свого документа про загальну середню освіту, можете звернутися до ДП «Інфоресурс» для отримання цих даних.

Потрібно подати заяву та копію паспорта (до 14 років — свідоцтва про народження), засвідчену особисто (напис про засвідчення має містити слова «Згідно з оригіналом», ПІБ особи, підпис та дату засвідчення).

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Подати заяву можна в паперовій або електронній формі із застосуванням кваліфікованого чи удосконаленого електронного підпису. Заяву подає власник документа або його законний представник.

Також за наявності КЕП (зокрема Дія. Підпис) можна скористатися сервісом « Інформація про фізичну особу, що міститься в ЄДЕБО » й отримати потрібні дані. Така інформація відобразиться, якщо в ЄДЕБО створено вашу картку фізичної особи з внесеним РНОКПП (ідентифікаційний код).

Докладні інструкції, форми заяв та адреси для надсилання документів шукайте за посиланням

Відповідь на запит надається протягом 30 календарних днів з дня його надходження.

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