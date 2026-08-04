День фінансів: «борги» перед ЄС за реформи, обмін даними між прикордонниками і податковою Сьогодні 17:30

У вівторок, 4 серпня, стало відомо, скільки років треба відкладати зарплату, щоб купити квартиру в Україні та світі. Також НБУ заявив, що не вимагав друкувати персональні дані у квитанціях.

Україна накопичила «боргів» перед ЄС за реформи

Кількість невиконаних вчасно індикаторів Плану України, до яких прив’язана фінансова підтримка Європейського Союзу за програмами Ukraine Facility та частково Ukraine Support Loan, продовжує збільшуватися. Їхня сумарна «вартість» досягла 7,35 млрд євро.

При цьому Пентагон ухвалив фінальне рішення щодо місії допомоги Україні.

💰Сума, якої не вистачає на енергетику

Незабезпечена потреба енергетичної галузі напередодні зими становить близько EUR650 млн, заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький на нараді з послами у Києві.

Водночас рф змінила ціль і намагається знищити водопостачання в Україні.

При цьому ще одна країна обмежить споживання електроенергії та води.

Зарплати, щоб купити квартиру

За даними аналітиків, найважче накопичити на власний куток серед українських міст львів’янам. Щоб придбати однокімнатну квартиру у Львові, доведеться відкладати всю середню зарплату протягом 8,4 року. Рівно стільки ж часу знадобиться жителю Сіднея (Австралія), щоб купити житло у своєму місті. Більше деталей — тут.

👩‍👧Перевірки ВПО

Після оновлення правил надання допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та початку перевірок Міністерством фінансів частина українців може зіткнутися з призупиненням виплат. Чому так — читайте тут.

👛Виплати 5 тис грн у «Дії»

Дія поновлює подання з аяв про «Пакунок школяра» в Дії на 5 000 грн для підготовки першокласника до навчання. Кошти можна спрямувати на купівлю книг, канцтоварів, шкільного приладдя, одягу і взуття.

До речі, студенти можуть змінити реєстрацію в гуртожитку онлайн у «Дії». Також стало відомо, чи приймуть роздруківк у з «Дії» для підтвердження місця проживання.

📄Персональні дані у квитанціях

Національний банк не вимагає зазначення податкового номера і повного номера платіжної картки на квитанціях під час оплати житлово-комунальних послуг.

Також стало відомо , чому податкова може змінювати призначення платежів.

Обмін даними між прикордонниками і податковою

За словами Демченка, Адміністрація ДПСУ надаватиме інформацію ДПС в автоматизованому режимі за допомогою програмних засобів інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи. Учасниками цієї системи вже є понад 20 державних структур

🧐ТОП банківських рішень для ФОП

Для сучасного підприємця вже недостатньо відкрити банківський рахунок. Бізнесу потрібна ціла екосистема фінансових сервісів: швидке приймання оплат, зручний облік розрахунків, корпоративні картки для витрат, можливість керувати всім через смартфон та мінімізувати паперову роботу.

Саме тому все більше українських ФОП обирають банки, які пропонують комплексне рішення, а не окремі послуги.

🎥Що змінить нова купюра 2000 грн

В Україні тривають дискусії навколо нової банкноти номіналом 2000 гривень. Після рішення Національного банку в мережі з’явилися припущення, що це нібито свідчить про запуск «друкарського верстата» та неминуче прискорення інфляції. Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов у новому відео Finance.ua.

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