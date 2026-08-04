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Уряд схвалив новий стандарт електронного підпису «Купина»

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«Купина» — український криптографічний алгоритм, який використовуватиметься для захисту кваліфікованих електронних підписів
«Купина» — український криптографічний алгоритм, який використовуватиметься для захисту кваліфікованих електронних підписів
Кабінет Міністрів України остаточно затвердив перехід на національні криптографічні стандарти «Купина», які замінять застарілий алгоритм ГОСТ. Нові правила набудуть чинності 1 вересня 2026 року.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
«Купина» — український криптографічний алгоритм, який використовуватиметься для захисту кваліфікованих електронних підписів (КЕП).

Що зміниться для користувачів

  • Старі КЕП працюють далі. Переживати та терміново бігти перевипускати ключі не потрібно — підписи діятимуть до кінця строку їхніх сертифікатів.
  • Документи зберігають юридичну силу. Усі раніше підписані файли та угоди повністю чинні.
  • Сервіси розпізнають усі підписи. Системи автоматично перевірятимуть раніше створені документи за старими алгоритмами, а нові операції виконуватимуть за «Купиною».
  • Нові ключі — з максимальним захистом. З 1 вересня всі нові сертифікати КЕП видаватимуть винятково за новим безпечним стандартом.

Як підготуватися вже зараз

У Мінцифри радять бізнесу та розробникам заздалегідь перевірити, чи підтримує використовуване програмне забезпечення новий криптографічний стандарт.
Перехід на «Купину» має забезпечити поступову відмову від ГОСТ та використання українських криптографічних стандартів у системі електронного підпису.
За матеріалами:
Finance.ua
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