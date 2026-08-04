Уряд схвалив новий стандарт електронного підпису «Купина»
Що зміниться для користувачів
- Старі КЕП працюють далі. Переживати та терміново бігти перевипускати ключі не потрібно — підписи діятимуть до кінця строку їхніх сертифікатів.
- Документи зберігають юридичну силу. Усі раніше підписані файли та угоди повністю чинні.
- Сервіси розпізнають усі підписи. Системи автоматично перевірятимуть раніше створені документи за старими алгоритмами, а нові операції виконуватимуть за «Купиною».
- Нові ключі — з максимальним захистом. З 1 вересня всі нові сертифікати КЕП видаватимуть винятково за новим безпечним стандартом.
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