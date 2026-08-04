Уряд схвалив новий стандарт електронного підпису «Купина» Сьогодні 17:50

«Купина» — український криптографічний алгоритм, який використовуватиметься для захисту кваліфікованих електронних підписів

Кабінет Міністрів України остаточно затвердив перехід на національні криптографічні стандарти «Купина», які замінять застарілий алгоритм ГОСТ. Нові правила набудуть чинності 1 вересня 2026 року.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

«Купина» — український криптографічний алгоритм, який використовуватиметься для захисту кваліфікованих електронних підписів (КЕП).

Що зміниться для користувачів

Старі КЕП працюють далі. Переживати та терміново бігти перевипускати ключі не потрібно — підписи діятимуть до кінця строку їхніх сертифікатів.

Документи зберігають юридичну силу. Усі раніше підписані файли та угоди повністю чинні.



Сервіси розпізнають усі підписи. Системи автоматично перевірятимуть раніше створені документи за старими алгоритмами, а нові операції виконуватимуть за «Купиною».



Нові ключі — з максимальним захистом. З 1 вересня всі нові сертифікати КЕП видаватимуть винятково за новим безпечним стандартом.



Як підготуватися вже зараз

У Мінцифри радять бізнесу та розробникам заздалегідь перевірити, чи підтримує використовуване програмне забезпечення новий криптографічний стандарт.

Перехід на «Купину» має забезпечити поступову відмову від ГОСТ та використання українських криптографічних стандартів у системі електронного підпису.

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