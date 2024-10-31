Громадянство Австрії: наскільки суворі правила отримання — Finance.ua

Громадянство Австрії: наскільки суворі правила отримання Сьогодні 10:14 — Особисті фінанси

Громадянство Австрії: наскільки суворі правила отримання

Австрія є однією з країн ЄС з найсуворішими правилами громадянства.

Про це повідомляє Schengen.News.

Дані показують, що понад 750 тис. людей, які легально проживають на території Австрії більше десяти років, не мають австрійського паспорта. Ці цифри роблять країну однією з найсуворіших у питаннях надання громадянства.

Офіційний статистичний портал Австрії Statistics Austria показав, що за останні роки лише приблизно шість-сім осіб з 1000 громадян, які проживають в Австрії, отримали громадянство.

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Коментуючи такі цифри, політолог Ґерд Вальхарс сказав для Standard, що якщо порівнювати всі країни ЄС, Австрія опиниться серед країн із найнижчими показниками натуралізації.

Якщо порівнювати це з іншими європейськими країнами, то Австрія входимо до 3−4 країн, які надають найменше громадянств.

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Відповідно до чинного австрійського закону про громадянство, іноземці повинні легально проживати в Австрії не менше десяти років, щоб мати право подати заяву на громадянство. Серед іншого вони повинні відповідати декільком іншим критеріям.

Загалом за шість місяців 2024 року Австрія надала громадянство 11 050 особам. Це більше на 66% порівняно з тим самим періодом 2023 року.

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Дані статистичного управління Австрії також показали, що сирійці були основною національністю, яка отримала австрійське громадянство в першій половині 2024 року. За цей період загалом 1223 сирійці стали громадянами Австрії.

За сирійцями йшли турки та афганці, які отримали 695 та 540 австрійських паспортів за перші шість місяців 2024 року відповідно.

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