Австрія виділяє ще 8 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям — Finance.ua
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Австрія виділяє ще 8 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям

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Австрія виділяє ще 8 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям
Австрія виділяє ще 8 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям
Австрія виділяє ще 8 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям та підтверджує свою відданість подальшій підтримці українського народу та знаходженню справедливого миру з повагою до суверенітету та незалежності України.
Про це йдеться в опублікованій на сайті австрійського МЗС заяві до 1000 днів російської загарбницької війни проти України.
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«1000 днів тому ми прокинулися в зовсім іншому світі. У світі, в якому війна повернулася до Європи. Минуло 1000 днів з моменту, коли путін вдерся в Україну і розпочав свою абсолютно неспровоковану, жорстоку агресивну війну. І навіть якщо війна в нашому безпосередньому сусідстві більше не домінує в щоденних новинах, ми ніколи не повинні звикати до цього кричущого порушення Статуту ООН і міжнародного права в самому центрі Європи», — заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.
У міністерстві наголосили на тому, що очільник кремля путін може припинити розпочату ним війну хоч сьогодні — «вивівши всі свої війська з України та припинивши атаки».
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«путін і його поплічники несуть повну відповідальність за страждання, які вони спричинили, і це не повинно залишитися безкарним. Австрія з першого дня твердо стоїть на боці українського народу. Гуманітарна допомога перед третім зимовим сезоном війни буде збільшена ще на вісім мільйонів євро з Фонду допомоги у разі катастроф за кордоном (AKF) Міністерства закордонних справ», — заявили у зовнішньополітичному відомстві.
Близько 5 млн євро буде виділено на проєкт гуманітарного розмінування Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), який спрямований на відновлення сільськогосподарського виробництва в Україні. Мета проєкту — дати можливість українським фермерам знову обробляти свої поля без ризиків. Ще 3 млн євро отримають Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) для надання гуманітарної допомоги в Україні та Молдові, яка прихистила велику кількість українців.
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«Ми всі хочемо закінчення війни, але найбільше цього хочуть люди в Україні. Як і будь-яка війна, ця має завершитися за столом переговорів. Проте це не має бути мир, нав’язаний Україні. Це має бути всеосяжний, справедливий і тривалий мир, що ґрунтується на міжнародному праві та поважає український суверенітет і незалежність. Лише українці мають право вирішувати, коли і як це станеться. Адже вже 1000 днів вони із гідною захоплення мужністю захищають свою країну, свій суверенітет і територіальну цілісність. Жодних переговорів про Україну без участі України!» — підкреслив Шалленберг.
За матеріалами:
Укрінформ
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