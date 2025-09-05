0 800 307 555
Особисті фінанси
Кабмін встановив нові правила підключення до мереж водопостачання та водовідведення
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка встановлює єдиний порядок підключення житлових будинків, підприємств та інших об’єктів до мереж централізованого водопостачання і водовідведення.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Постанова визначає чіткі правила та вимоги для замовників і виконавців послуг, встановлює прозору методику розрахунків та унеможливлює самовільні підключення. Це забезпечує однакові умови для всіх сторін.

Основні положення:

  • визначені права й обов’язки замовників і виконавців послуг;
  • встановлена процедура отримання технічних умов, укладення договорів і підписання актів виконаних робіт;
  • запроваджено прозорий механізм розрахунку плати за підключення;
  • передбачено обов’язкове встановлення вузлів комерційного обліку води.
Прийняття постанови ліквідує прогалини у законодавстві, коли кожне підприємство могло застосовувати власні підходи до підключення абонентів. Тепер процедура буде уніфікованою для всієї України.
Документ також наближує українське законодавство до європейських стандартів у сфері комунальних послуг.
Нагадаємо, на початок літа 2025 року борг українських побутових споживачів за тепло та гарячу воду сягнув 33,9 млрд грн. Це на 2,2 млрд грн, або 6,9% більше, ніж торік. На Харківщину, Київ і Дніпропетровщину припадає 60,6% усієї заборгованості.
Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявляв, що після завершення повномасштабної війни в Україні можуть підвищити тарифи на комунальні послуги. Міжнародний валютний фонд у своєму меморандумі наголошує на необхідності підняття «комуналки» до ринкової вартості.
