Кабмін встановив нові правила підключення до мереж водопостачання та водовідведення

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка встановлює єдиний порядок підключення житлових будинків, підприємств та інших об’єктів до мереж централізованого водопостачання і водовідведення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Постанова визначає чіткі правила та вимоги для замовників і виконавців послуг, встановлює прозору методику розрахунків та унеможливлює самовільні підключення. Це забезпечує однакові умови для всіх сторін.

Основні положення:

визначені права й обов’язки замовників і виконавців послуг;

встановлена процедура отримання технічних умов, укладення договорів і підписання актів виконаних робіт;

запроваджено прозорий механізм розрахунку плати за підключення;

передбачено обов’язкове встановлення вузлів комерційного обліку води.

Прийняття постанови ліквідує прогалини у законодавстві, коли кожне підприємство могло застосовувати власні підходи до підключення абонентів. Тепер процедура буде уніфікованою для всієї України.

Документ також наближує українське законодавство до європейських стандартів у сфері комунальних послуг.

Нагадаємо, на початок літа 2025 року борг українських побутових споживачів за тепло та гарячу воду сягнув 33,9 млрд грн. Це на 2,2 млрд грн, або 6,9% більше, ніж торік. На Харківщину, Київ і Дніпропетровщину припадає 60,6% усієї заборгованості.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявляв , що після завершення повномасштабної війни в Україні можуть підвищити тарифи на комунальні послуги. Міжнародний валютний фонд у своєму меморандумі наголошує на необхідності підняття «комуналки» до ринкової вартості.

