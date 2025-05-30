Мінрегіон готує зміни до тарифів на воду: що це означає для споживачів — Finance.ua

Мінрегіон готує зміни до тарифів на воду: що це означає для споживачів Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Мінрегіон готує зміни до тарифів на воду: що це означає для споживачів

Міністерство розвитку громад та територій пропонує змінити підхід до регулювання тарифів на воду та водовідведення. Відповідний проєкт постанови Кабінету міністрів опубліковано для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови Кабінету міністрів.

Згідно з документом, уряд рекомендуватиме залишити тарифи для населення на рівні 24 лютого 2022 року. Проте якщо місцева влада чи регулятор не підвищуватимуть тарифи, різницю між фактичними витратами та чинними тарифами пропонують компенсувати з місцевих бюджетів.

Як зазначається в обґрунтуванні проєкту, одним з наслідків цього рішенням може стати «зміна вартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення», що матиме негативний ефект для споживачів.

У пояснювальній записці наголошується, що рішення про встановлення тарифів на комунальні послуги може прийматися лише уповноваженими органами — Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) або органами місцевого самоврядування.

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У проєкті зазначається, що згідно з ухваленим у липні 2022 року законом № 2479-ІХ протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після забороняється підвищувати тарифи на:

послуги з розподілу природного газу для побутових споживачів;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення;

послуги з постачання теплової енергії для населення та постачання гарячої води для населення.

Щодо централізованого водопостачання та централізованого водовідведення мораторій не діє.

Довідка Finance.ua:

за даними Держстату, упродовж року в Україні спостерігається зростання цін на комунальні послуги. З квітня минулого року середнє підвищення тарифів склало 20,1%, але ціни зросли не на всі види послуг. Найбільше подорожчання зафіксовано у сфері електропостачання. Зазначено, що ціна зросла на 63,6%;

уряд буде компенсувати організаціям, установам кошти за спожиті житлово-комунальні послуги під час тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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