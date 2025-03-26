Дуда підписав закон про будівництво першої АЕС в Польщі — Finance.ua

Дуда підписав закон про будівництво першої АЕС в Польщі Сьогодні 13:30 — Енергетика

Дуда підписав закон про будівництво першої АЕС в Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про виділення 60 мільярдів злотих (понад $15 млрд) на будівництво першої в країні атомної електростанції.

Про це повідомляє Onet

Закон набуде чинності через 14 днів після його затвердження, але умовою для виділення фінансування є також схвалення Європейської комісії.

Закон передбачає вливання капіталу в розмірі 60,2 млрд злотих в державну компанію Polskie Elektrownie Jądrowe, інвестора і майбутнього оператора першої електростанції.

Умовою рекапіталізації є отримання дозволу Єврокомісії на надання державної допомоги. Запит на нього був надісланий польським урядом до Брюсселя наприкінці 2024 року. У грудні Єврокомісія відкрила офіційну процедуру нотифікації державної допомоги для атомної електростанції.

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Згідно з нещодавніми заявами урядового уповноваженого з питань стратегічної енергетичної інфраструктури, заливка бетону для першого реактора має відбутися у 2028 році.

Початок комерційної експлуатації першого енергоблоку заплановано на 2036 рік.

Європейська правда За матеріалами:

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