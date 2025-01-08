Польща виділить понад $14,5 мільярда на будівництво першої АЕС — Finance.ua
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Польща виділить понад $14,5 мільярда на будівництво першої АЕС

Енергетика
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Польща виділить понад $14,5 мільярда на будівництво першої АЕС
Польща виділить понад $14,5 мільярда на будівництво першої АЕС
Рада міністрів Польщі погодилася виділити державній компанії «Польські атомні електростанції» (Polskie Elektrownie Jądrowe, PEJ) 60,2 млрд злотих ($14,5 млрд) на проєктування і будівництво в 2025—2030 роках першої атомної електростанції.
Відповідний проєкт закону уряд РП ухвалив у вівторок.
Фінансову підтримку буде надано у вигляді збільшення статутного капіталу PEJ. Її буде затверджено після погодження суми державної допомоги з Єврокомісією. Поточний статутний капітал компанії PEJ становить менше ніж 3 мільярди злотих (понад $700 млн).
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Як передавало агентство, польська ядерна енергетична програма (PPEJ), ухвалена в 2020 році, передбачає будівництво двох АЕС загальною потужністю 6−9 ГВт. Інвестором і оператором їх буде державна компанія «Польські атомні електростанції». Попередній уряд РП вказав партнером з будівництва першої АЕС консорціум Westinghouse-Bechtel.
Будівництво першої АЕС у Польщі має розпочатися в 2028 році і триватиме впродовж семи років. Її планують збудувати в районі населених пунктів Любятово і Копаліно у Поморському воєводстві.
За матеріалами:
Укрінформ
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