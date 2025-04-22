Кого з українців Німеччина повертає до Польщі — Finance.ua

Кого з українців Німеччина повертає до Польщі
Як повідомляє прикордоннаи служба, минулого року Німеччина повернула до Польщі 690 іноземців. В основному це росіяни, афганці та індуси. Однак серед видворених іноземців є також громадяни України.
Прикордонник розповіли, що кількість повернутих до Польщі мігрантів у 10 тисяч є значно перебільшеною. Хоча прикордонна служба підтверджує, що кількість мігрантів, яких Німеччина передає Польщі, з 2022 року зростає. Про це пише Іnpoland.net.
За даними «Rzeczpospolita», у 2020 році кількість іноземців, повернутих з Німеччини до Польщі: становила загалом 335 осіб, у 2021 році — 342 особи, у 2022 році — 630, у 2023 році — 968 осіб, у 2024 році — 690.
У періодз 1 січня по 31 березня 2025 року з Німеччини до Польщі було переправлено понад 170 осіб, переважно громадян Сирії, росії та України.
Як пояснив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації, відповідальний за міграцію Мацей Дущик, в основному до Польщі повертають тих українців, які мають польські карти побуту та протерміновані паспорти.
Нагадаємо, Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків. Найбільшими є надходження від громадян України — майже 1,65 млрд злотих.
Довідка Finance.ua:
- Уряд Польщі анонсував посилення правил видачі Карти поляка. Нагадаємо, що понад 200 тисяч іноземців стали власниками Карти поляка: документа, що підтверджує належність до польського народу.
- З 1 березня зросла мінімальна пенсія у Польщі. Тепер вона становить 1878,91 злотих. А на руки пенсіонери отримають 1709,81 злотих.
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