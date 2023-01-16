Карта побиту у Польщі: найпоширеніші помилки при подачі документів — Finance.ua
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Карта побиту у Польщі: найпоширеніші помилки при подачі документів

Особисті фінанси
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Карта побиту у Польщі: найпоширеніші помилки при подачі документів
Карта побиту у Польщі: найпоширеніші помилки при подачі документів
Для оформлення Карти побиту у Польщі, потрібно підготувати низку документів та стояти у чергах для їх подання. Водночас немає гарантії, що заявник отримає довгоочікуваний документ. Розповідаємо про типові помилки, які можуть стати причиною відмови.

Незаповнені розділи заяви

Залишати пустими будь-які розділи заяви не можна. Якщо запитання вас не стосується, пишіть «nie dotyczy» або «brak». В іншому випадку вас викличуть на повторне інтерв’ю.

Правопис ім’я та прізвища

Українці часто роблять помилки при заповненні своїх даних. Пишіть своє ім’я латинськими літерами за українськими правилами транслітерації. Якщо у вас є закордонний паспорт, вкажіть ім’я, як у цьому документі.

Недотримання вимог щодо фото

Ужонд сформував чіткі вимоги до фотографій, які потрібно додати до заяви на відкриття Карти побиту:
  • кількість — 4 фотографії;
  • розмір — 45*35 мм;
  • актуальність — фотографія повинна бути зроблена за останні пів року;
  • чіткий фон — вас повинні сфотографувати на однотонному яскравому фоні;
  • обличчя має займати 70-80% фотографії з чітким зображенням очей та голови від маківки до плечей;
  • потрібно дивитися прямо зі спокійним виразом обличчя та розпущеним волоссям.
Зверніть увагу на винятки:
  • особа, яка має дефекти очей, може додати фотокартку, де він чи вона в темних окулярах або лінзах. У цьому випадку є необхідними документи чи довідка, що підтверджують інвалідність;
  • якщо іноземець носить головний убір через релігійні погляди, він може фотографуватися в ньому за умови, що обличчя повністю видно. Проте потрібно додати заяву про належність до релігійної спільноти.
Яку помилку допускають? Часто українці самостійно вклеюють фотокартку в заяву, що НЕ можна робити. Вам потрібно лише принести фото, а працівник установи самостійно її вклеїть.

Підписання заяви

Підпис у неправильних місцях, вихід за межі спеціального поля чи відсутність підпису теж можуть стати причинами відмови у наданні карти побиту.Зверніть увагу на правила:
  • повнолітні особи повинні залишити підпис на 7 сторінці, не виходячи за межі рамки спеціального поля;
  • неповнолітні не підписують заяву;
  • на 8 сторінці дорослі пишуть своє ім’я латинськими літерами;
  • замість імені дітей вказують ім’я, прізвище та підпис батьків.

Які документи приносити: оригінали чи копії

Ще одна типова помилка — відсутність оригіналів чи копій під час візиту в ужонд. Разом з оригіналами беріть і копії. Працівник установи порівняє оригінали з копіями й залишить останні в ужонді. Завіряти копії у нотаріуса не потрібно.
Винятки: Залончнік 1 та Опінія старости — документи, які потрібно подавати в оригіналах. Їх надають ті, хто отримує карту побиту від роботи.
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Ті, хто не може записатися на візит в ужонд, відправляє документи поштою. Типова помилка — надсилання документів звичайним листом, а не листом з повідомленням.
Крім того, переконайтеся, що у вашому договорі прописані всі члени родини включно з дітьми.
Також слідкуйте, щоб документи не були протерміновані, інакше вам можуть не видати Карту побита. Якщо термін будь-якого з документів сплив, а ваша заявка ще на розгляді — донесіть актуальний варіант.

Повідомлення про помилки в документах

Якщо ужонд знайшов помилки чи відсутність певного документа, ви отримаєте лист з проханням виправити неточності чи додати документ. Що допускають українці, — ігнорують вказані в листі терміни. Як результат справу не розглядають, а заявник отримує відмову. Тому важливо комунікувати з ужондом і повідомити, якщо ви не встигаєте надати певний документ.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
visitukraine.today
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