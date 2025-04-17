Міграція населення: куди і як виїзжали українці (порівняльні таблиці 2023−2025) — Finance.ua

Міграція населення: куди і як виїзжали українці (порівняльні таблиці 2023−2025) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Міграція населення: куди і як виїзжали українці (порівняльні таблиці 2023−2025)

За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 20.03.2025 було зафіксовано в усьому світі 6,933 млн біженців з України.

6,373 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,56 млн біженців за межами Європи. Це незначний відтік з України порівняно зі станом на 31.12.2023 (близько 0,5 млн осіб).

Про це повідомляється в Моніторингу основних подій в економіці України (лютий 2025) Мінекономіки.

На основі опитування Агентством ООН у справах біженців в окремих країнах Європи в період між жовтнем 2024 року та лютим 2025 року (4884 інтерв’ю, 100% респондентів громадяни України, серед них 78% жінок, середній вік респондентів — 44 роки) була отримана така інформація щодо опитуваних мігрантів:

віком 18−59 років — 36% жінок, 17% чоловіків;

найбільша кількість виїхала в І та ІІ кварталах 2022 року (29% та 13% відповідно);

до виїзду з України — 52% працевлаштованих, працевлаштовані в країні перебування — 42%;

до виїзду з України — 5% безробітних, безробітні в країні перебування — 15%.

Нагадаємо, Німеччина робить значні кроки для обмеження притоку біженців. Планує скоротити щорічну кількість заявок на отримання притулку до 100 тисяч.

Так у рамках значної зміни політики влада оголосила про плани масової депортації та призупинення програми возз’єднання сімей.

найбільше податків серед іноземців. Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків. А в Польщі українці сплатили серед іноземців. Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків.

Найбільшими є надходження від громадян України — майже 1,65 млрд злотих.

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