Міграція населення: куди і як виїзжали українці (порівняльні таблиці 2023−2025) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міграція населення: куди і як виїзжали українці (порівняльні таблиці 2023−2025)

Особисті фінанси
49
Міграція населення: куди і як виїзжали українці (порівняльні таблиці 2023−2025)
Міграція населення: куди і як виїзжали українці (порівняльні таблиці 2023−2025)
За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 20.03.2025 було зафіксовано в усьому світі 6,933 млн біженців з України.
6,373 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,56 млн біженців за межами Європи. Це незначний відтік з України порівняно зі станом на 31.12.2023 (близько 0,5 млн осіб).
Про це повідомляється в Моніторингу основних подій в економіці України (лютий 2025) Мінекономіки.
На основі опитування Агентством ООН у справах біженців в окремих країнах Європи в період між жовтнем 2024 року та лютим 2025 року (4884 інтерв’ю, 100% респондентів громадяни України, серед них 78% жінок, середній вік респондентів — 44 роки) була отримана така інформація щодо опитуваних мігрантів:
  • віком 18−59 років — 36% жінок, 17% чоловіків;
  • найбільша кількість виїхала в І та ІІ кварталах 2022 року (29% та 13% відповідно);
  • до виїзду з України — 52% працевлаштованих, працевлаштовані в країні перебування — 42%;
  • до виїзду з України — 5% безробітних, безробітні в країні перебування — 15%.
Міграція населення: куди і як виїзжали українці (порівняльні таблиці 2023−2025)
Міграція населення: куди і як виїзжали українці (порівняльні таблиці 2023−2025)
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, Німеччина робить значні кроки для обмеження притоку біженців. Планує скоротити щорічну кількість заявок на отримання притулку до 100 тисяч.
Так у рамках значної зміни політики влада оголосила про плани масової депортації та призупинення програми возз’єднання сімей.
А в Польщі українці сплатили найбільше податків серед іноземців. Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків.
Найбільшими є надходження від громадян України — майже 1,65 млрд злотих.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems