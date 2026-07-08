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День фінансів: найбагатші нардепи, економічні підсумки травня-червня 2026, роботодавці підвищують зарплати

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У середу, 8 липня, НБУ показав економічні підсумки травня-червня 2026 року, також в Україні готують законодавчі зміни для боротьби з ухиленням від оподаткування.
📄Економічні підсумки травня-червня 2026
Національний банк показав відсумки економічної ситуації в Україні за травень- червень. У травні загальна інфляція сповільнилася до 8,2% у річному вимірі (р/р) завдяки розширенню пропозиції окремих сирих продуктів харчування. Також українці продовжують накопичувати готівковий євро.
При цьому НБУ повідомив, чому роботодавці підвищують зарплати: де кількість працівників зростає.
Водночас НБУ оштрафував ПУМБ на 10 млн грн за порушення фінмоніторингу.
🙀До речі, ситуація, коли позичальник впевнений, що повністю розрахувався з банком, а за деякий час отримує повідомлення про заборгованість, на жаль, не є рідкістю. Особливо часто такі проблеми виникають із кредитними картками, споживчими кредитами та кредитними лімітами на поточних рахунках. Про всі деталі читайте у статті:

Кредит погашено, а борг зростає: чому банк продовжує нарахування виплат

💰Найбагатші нардепи України
Аналітики R&D центру YouControl проаналізували декларації народних депутатів за 2024−2025 роки та визначили, хто з парламентарів 9 скликання задекларував найбільші доходи.
👛Нова зимова допомога
Міністерство соціальної політики розпочало підготовку програм зимової підтримки вразливих категорій населення на сезон 2026−2027 років та залучає кошти міжнародних партнерів через державні фінансові інструменти.
Також в Україні готують законодавчі зміни для боротьби з ухиленням від оподаткування.
До речі, українці гарантовано отримають усі належні соціальні виплати в липні 2026 року — до державного бюджету надійшов потужний транш у розмірі майже 600 мільйонів доларів США від Світового банку в межах масштабного проєкту SPIRIT.
Кошти, залучені під гарантії Японії та Великої Британії, повністю закривають потреби фінансування 18 видів соціальних допомог для понад мільйона громадян.
Хто в перший у списку на допомогу — розповідаємо у цьому відео.
🏚️Помилки у платіжках за комунальні послуги
Іноді українці бачать неправильно нарахувані суми за комунальні послуги. Що робити в такому випадку? Спершу варто перевірити передані показники лічильників та звернутися за перерахунком.
😎За кордоном
  • Норвегія виділяє понад 260 млн євро на ракети ППО для України.
  • З 2028 року українці в Чехії не зможуть їздити на українських номерах.
  • Трамп скасував перемир’я з Іраном і відмовився від переговорів.
  • ЄС відкладе введення нових правил в’їзду через хаос в аеропортах.
За матеріалами:
Finance.ua
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