День фінансів: найбагатші нардепи, економічні підсумки травня-червня 2026, роботодавці підвищують зарплати Сьогодні 17:34

У середу, 8 липня, НБУ показав економічні підсумки травня-червня 2026 року, також в Україні готують законодавчі зміни для боротьби з ухиленням від оподаткування.

📄Економічні підсумки травня-червня 2026

Національний банк показав відсумки економічної ситуації в Україні за травень- червень. У травні загальна інфляція сповільнилася до 8,2% у річному вимірі (р/р) завдяки розширенню пропозиції окремих сирих продуктів харчування. Також українці продовжують накопичувати готівковий євро.

При цьому НБУ повідомив , чому роботодавці підвищують зарплати: де кількість працівників зростає.

Водночас НБУ оштрафував ПУМБ на 10 млн грн за порушення фінмоніторингу.

🙀До речі, ситуація, коли позичальник впевнений, що повністю розрахувався з банком, а за деякий час отримує повідомлення про заборгованість, на жаль, не є рідкістю. Особливо часто такі проблеми виникають із кредитними картками, споживчими кредитами та кредитними лімітами на поточних рахунках. Про всі деталі читайте у статті:

💰Найбагатші нардепи України

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували декларації народних депутатів за 2024−2025 роки та визначили, хто з парламентарів 9 скликання задекларував найбільші доходи.

👛Нова зимова допомога

Міністерство соціальної політики розпочало підготовку програм зимової підтримки вразливих категорій населення на сезон 2026−2027 років та залучає кошти міжнародних партнерів через державні фінансові інструменти.

Також в Україні готують законодавчі зміни для боротьби з ухиленням від оподаткування.

До речі, українці гарантовано отримають усі належні соціальні виплати в липні 2026 року — до державного бюджету надійшов потужний транш у розмірі майже 600 мільйонів доларів США від Світового банку в межах масштабного проєкту SPIRIT.

Кошти, залучені під гарантії Японії та Великої Британії, повністю закривають потреби фінансування 18 видів соціальних допомог для понад мільйона громадян.

Хто в перший у списку на допомогу — розповідаємо у цьому відео.

🏚️Помилки у платіжках за комунальні послуги

Іноді українці бачать неправильно нарахувані суми за комунальні послуги. Що робити в такому випадку? Спершу варто перевірити передані показники лічильників та звернутися за перерахунком.

😎За кордоном

Норвегія виділяє понад 260 млн євро на ракети ППО для України.

У Польщі змінили правила обчислення трудового стажу.

З 2028 року українці в Чехії не зможуть їздити на українських номерах.

Трамп скасував перемир’я з Іраном і відмовився від переговорів.

ЄС відкладе введення нових правил в’їзду через хаос в аеропортах.

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