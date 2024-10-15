monobank спростив перекази на IBAN — Finance.ua

monobank спростив перекази на IBAN Сьогодні 10:00 — Фінтех і Картки

monobank спростив перекази за реквізитами IBAN.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський в Telegram.

Отримуйте більше з кожної покупки. Картки з кешбеком для розумних витрат ми заховали тут.

За його словами, користувачі monobank тепер можуть переказувати гроші за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN). В платежах за IBAN тепер підтягуються контакти власника рахунку.

«Крім того, ви тепер можете додавати в обрані тих, із ким регулярно перекидаєтесь грошима», — додав Гороховський.

Нагадаємо, раніше monobank запустив у своєму застосунку нову функцію, яка дозволяє оплачувати пальне на WOG безпосередньо на колонці.

Також у додатку monobank з’явилася функція «Майбутні платежі». Це дозволить користувачам бачити заплановані платежі, які будуть стягнуті протягом наступних двох днів.

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України на пів року встановив ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту» (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Ці обмеження не стосуються платежів за реквізитами IBAN.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.