monobank спростив перекази на IBAN — Finance.ua

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monobank спростив перекази на IBAN

Фінтех і Картки
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monobank спростив перекази за реквізитами IBAN.
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський в Telegram.

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За його словами, користувачі monobank тепер можуть переказувати гроші за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN). В платежах за IBAN тепер підтягуються контакти власника рахунку.
monobank спростив перекази на IBAN
«Крім того, ви тепер можете додавати в обрані тих, із ким регулярно перекидаєтесь грошима», — додав Гороховський.
monobank спростив перекази на IBAN
Нагадаємо, раніше monobank запустив у своєму застосунку нову функцію, яка дозволяє оплачувати пальне на WOG безпосередньо на колонці.
Також у додатку monobank з’явилася функція «Майбутні платежі». Це дозволить користувачам бачити заплановані платежі, які будуть стягнуті протягом наступних двох днів.
З 1 жовтня 2024 року Національний банк України на пів року встановив ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту» (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Ці обмеження не стосуються платежів за реквізитами IBAN.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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