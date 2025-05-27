Лише 8% банків вкладають у кредитування населення — аналітик ICU
Українці не на повну використовують потенціал ОВДП. Про це заявив керуючий активами в компанії групи ICU — Апінвест Владислав Свистунов під час щорічного Invest Talk Summit 2025.
Зокрема, він наголосив на тому, що наразі в строкових депозитах банків перебуває 300 млрд гривень населення й українці втрачають близько 15 млрд гривень на рік, вкладаючи свої гроші не в ОВДП, а в депозити.
Цього точно не можна сказати про банки, які використовують гроші людей на депозитах для вкладення в ОВДП, адже в них немає недовіри та сумнівів щодо цього активу, на відміну від українців.
«Лише 8% банків вкладають у кредитування населення, а третину своїх активів вони інвестують в ОВДП. Зокрема, і гроші українців, які вкладають у депозити», — сказав Свистунов.
У чому ж переваги ОВДП, як інструмента інвестування? Фахівець підкреслив, що на 10-річному відрізку було всього три випадки, коли ОВДП показали гірший результат за девальвацію долара — 2015, 2020 та 2022. Як наслідок, стабільні інвестиції в ОВДП примножили б ваш капітал за цей час у 10 разів. Якщо прибрати всі ці погані часи, то дохідність в ОВДП — 13−15% в доларі.
«ОВДП — надають можливість заробляти 10% в доларі річних, інвестуючи в найбільш надійний та ліквідний інструмент на українському ринку», — зауважив Свистунов.
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