МВФ погодив перший перегляд програми EFF: Україна може отримати $690 млн Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Угода має бути затверджена Виконавчою радою директорів МВФ найближчими тижнями

Представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українська влада досягли угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA) щодо першого перегляду чотирирічної програми Extended Fund Facility (EFF) обсягом 8,1 млрд доларів США та завершили консультації за статтею IV з Україною.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Відповідну домовленість має схвалити Рада директорів МВФ, яка розгляне її наступного місяця. За умови позитивного рішення Україна отримає доступ до фінансування обсягом до 503 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ), або близько 690 млн доларів США в еквіваленті. Загальний обсяг виплат за програмою тоді зросте до 2,2 млрд доларів США.

«Ця угода має бути затверджена Виконавчою радою директорів МВФ найближчими тижнями. Домовленість відкриває шлях до отримання Україною наступного траншу за програмою обсягом 690 млн доларів. Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі станом на кінець березня були виконані. Погоджено оновлений графік реалізації вже узгоджених реформ. Заходи в межах програми допомагають підтримувати стійкість фінансової системи України попри війну. Загальний обсяг фінансування за програмою становить 8,1 млрд доларів, з яких 1,5 млрд доларів уже надійшло до Державного бюджету України», — прокоментувала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

МВФ відзначив виконання ключових показників програми

МВФ зазначив, що чотирирічна програма EFF для України є опорою для економічної програми влади в умовах надзвичайно високої невизначеності. Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі на кінець березня досягнуті, однак прогрес структурних реформ уповільнився.

Угоди на рівні персоналу було досягнуто після погодження коригувальних заходів для усунення відхилень, додаткових зобов’язань у сфері політики та перегляду графіка реформ. Обговорення в межах консультацій за Статтею IV були зосереджені на заходах, спрямованих на стимулювання стійкого післявоєнного зростання шляхом створення динамічної ринкової економіки.

Зокрема, йдеться про реформи, покликані зробити податкову систему більш сприятливою для економічного зростання, і заходи щодо скорочення великого тіньового сектору.

Прогноз економіки та оцінка політики НБУ

Фонд очікує, що в 2026 році темпи зростання ВВП сповільняться до 1,0−1,6%, а також зазначає про надзвичайно високі ризики через тривалу війну, зокрема через атаки на об’єкти енергетичної та іншої критичної інфраструктури.

МВФ також позитивно оцінює дії Національного банку із підтримання достатнього рівня міжнародних резервів, збереження фінансової стійкості та стабілізації інфляційних очікувань, попри зовнішні потрясіння.

Також МВФ позитивно оцінює поступове посилення курсової гнучкості, що сприяє поглинанню зовнішніх шоків, захисту міжнародних резервів і запобіганню накопиченню зовнішніх дисбалансів. У МВФ наголошують, що валютна лібералізація і надалі має здійснюватися відповідно до попередньо визначених умов та узгоджуватися із загальними цілями монетарної й валютно-курсової політики та забезпечення зовнішньої стійкості.

Банківський сектор та інвестиційний клімат

У МВФ зазначають, що банки залишаються добре капіталізованими, ліквідними та мають високий рівень резервів, а також із 2024 року нарощують пропозицію кредитів, незважаючи на складні умови.

У межах програми влада зобов’язалася провести реформи, щоб поліпшити позиції України для залучення приватних інвестицій у післявоєнну відбудову. Зокрема, йдеться про підвищення стійкості фінансового сектору, посилення нагляду та управління кризовими ситуаціями, а також розвиток інфраструктури фінансового та капітального ринків відповідно до міжнародних стандартів.

Детінізація та податкова політика

Фонд наголошує на необхідності реалізації фіскальної політики з урахуванням обмежень у фінансуванні відповідно до відновлення стійкості боргового навантаження. Для цього потрібно уникати перевищення запланованих видатків, бути готовим мобілізувати додаткові внутрішні доходи, визначати можливі джерела економії для компенсації витрат та за потреби збільшувати обсяги внутрішнього фінансування.

З огляду на значні потреби у фінансуванні оборони та відбудови у середньостроковій перспективі Україна має продовжувати роботу над підвищенням ефективності податкового адміністрування та вдосконаленням податкової політики з метою збільшення бюджетних надходжень.

Окрему увагу в межах перегляду програми приділено заходам із скорочення масштабів тіньової економіки. У Фонді зазначають, що детінізація залишається найсправедливішим і найефективнішим способом залучення необхідних доходів до бюджету та одночасного сприяння економічному зростанню.

Такі реформи також допоможуть вирівняти конкурентні умови, поліпшити бізнес-середовище та позиції України для успішної конкуренції на єдиному ринку ЄС. У МВФ наголошують, що реалізація цього плану вимагатиме рішучих дій від влади для узгодження законодавчих змін упровадження адміністративних реформ.

Боротьба з корупцією

У Фонді також відзначають важливість інституційних змін у Бюро економічної безпеки та Державній митній службі для підвищення ефективності боротьби з ухиленням від сплати податків. МВФ також наголошує на необхідності активізації реформ у сфері врядування та боротьби з корупцією. Відзначається важливість пришвидшення реформ корпоративного управління державними підприємствами та державними банками.

Подальше посилення ролі наглядових рад, завершення конкурсних призначень керівництва, підвищення прозорості та підзвітності, а також усунення виявлених недоліків системи врядування є важливими передумовами для захисту державних ресурсів, відновлення довіри інвесторів і залучення приватного капіталу до відбудови України.

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