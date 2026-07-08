НКРЕКП пропонує спростити використання обладнання для доступу до інтернету Сьогодні 11:24 — Енергетика

Ключовим нововведенням регуляторного акта є збільшення ліміту допустимої потужності електроустановок

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила зміни до Правил роздрібного ринку електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

«Під час повітряних тривог і перебоїв з електропостачанням для мільйонів українців особливого значення набуває можливість підтримувати зв’язок із рідними, отримувати необхідну інформацію та користуватися інтернетом. З огляду на це НКРЕКП схвалила проєкт постанови, який передбачає внесення змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії з урахуванням потреб споживачів, які використовують малопотужне обладнання для забезпечення зв’язку та доступу до мережі Інтернет», — сказано в повідомленні.

Допустиму потужність обладнання планують збільшити

Проєкт постанови передбачає збільшення допустимої потужності електроустановок, які можуть використовуватися без облаштування окремого вузла обліку, з 0,1 кВт до 0,3 кВт.

Це дасть змогу споживачам без додаткових адміністративних процедур використовувати обладнання, необхідне для роботи роутерів, оптичних мережевих терміналів (ONT), систем охоронної сигналізації та інших малопотужних пристроїв, які забезпечують зв’язок і передачу даних.

Зміни також стосуватимуться власників домашніх СЕС

Крім того, проєкт постанови уточнює порядок визначення обсягів споживання електричної енергії такими електроустановками, а також удосконалює механізм розрахунків і строки подання інформації щодо виплат приватним домогосподарствам, які виробляють електричну енергію за «зеленим» тарифом.

Очікується, що це сприятиме підвищенню прозорості та ефективності взаємодії між учасниками роздрібного ринку електричної енергії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.