Зеленський на Єврораді назвав критичні потреби України, щоб вистояти наступної зими Сьогодні 16:26

Засідання Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради окреслив ключові потреби України для підготовки до наступної зими в разі, якщо війна з росією триватиме.

Текст звернення глави держави оприлюднила пресслужба Офісу президента.

За словами Зеленського, Україна розраховує завершити війну до зими 2026 року завдяки поєднанню дипломатичних зусиль і посиленню тиску на росію. Водночас він наголосив, що у разі відсутності прогресу Києву знадобиться додатковий пакет підтримки для проходження опалювального сезону.

Україна просить енергетичний пакет і ракети для ППО

«Це нагальна річ. Це має охоплювати енергетичний пакет: газ, дизель. Я не знаю, що вони зруйнують цієї зими чи перед зимою. Тому я кажу: газ, дизель, бензин. Це залежить від ударів. І, звичайно, нам треба пакет із 300 ракет, щонайменше 300 ракет, антибалістичних ракет, на 3−4 місяці цих масованих ударів — на зиму. Я кажу про зиму. Допоможіть нам підготуватися до зими», — заявив Зеленський.

Фінансова допомога

Також президент звернувся до європейських партнерів із проханням прискорити використання коштів із Європейського фонду миру та закликав учасників «коаліції рішучих» долучитися до фінансування українських Сил оборони.

«Будь ласка, підтримайте швидке використання цих коштів, щоб жодне життя не було втрачено через затримки. Гроші можна використати на ППО, далекобійні снаряди та інші спроможності, які вже доводять свою ефективність. І якби ми могли використати ці кошти на захист нашої енергетичної інфраструктури — ми цією ідеєю ділилися, — якщо це можливо, не лише на військові потреби, а щоб захистити нашу енергетику перед зимою, це було б допоміжним», — зазначив Зеленський.

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Ідеться про 6 мільярдів євро.

«Утримання армії, надання обладнання, яке їй потрібно, платня солдатам, фінансування військових контрактів — усе це потрібно. Коаліція охочих і ЄС як її найбільша частина — цієї коаліції — і ваші країни як її члени можуть виробити особливі фінансові інструменти, які потрібні для того, щоб зробити це можливим. Давайте про це подумаємо і давайте це зробимо й підготуємо», — наголосив глава держави.

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