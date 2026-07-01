Які ціни на АЗС 1 липня (інфографіка) Сьогодні 11:44 — Енергетика

Які ціни на АЗС 1 липня (інфографіка)

В липні ціни на заправках за добу буквально застигли. Але різниця між пропозиціями різних мереж дійсно вражає, оскільки на одному літрі бензину чи дизельного пального можна заощадити до 5 гривень.

Бензин А-95. Найвищу ціну фіксують на АЗС мереж OKKO, WOG та SOCAR, де літр обійдеться у 78,90 гривні. Водночас найнижчу вартість пропонує «Укрнафта» — 73,90 гривні за літр, що формує чисту різницю у 5 гривень на кожному літрі, пише РБК.

Дизель. Найвищі ціни на SOCAR із позначкою 80,90 гривні за літр. На заправках OKKO та WOG ДП коштує трохи дешевше — 79,90 гривні, тоді як на «Укрнафті» зафіксовано найнижчу вартість на рівні 74,90 грн.

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ГБО. Ситуація також різниться залежно від обраної заправки. На АЗС OKKO, WOG та SOCAR стабільно тримається планка 41,90 гривні за літр автогазу, тоді як на «Укрнафті» можна заправитися значно вигідніше — по 39,40 гривні, тобто на 2,50 гривні дешевше.

Нагадаємо, відсьогодні 1 липня на українських АЗС почнуть діяти нові європейські позначення пального. Замість звичних орієнтирів водії частіше бачитимуть маркування E5, E10, B7 або B10. Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, на що звертати увагу, щоб не помилитися під час заправки.

Які нові позначки з’являться на АЗС

Після переходу на європейське маркування бензин і дизель позначатимуться спеціальними символами:

бензинова група — коло з літерою Е та цифрою, яка показує максимальний вміст біоетанолу (E5, E10);

дизельна група — квадрат із літерою B та цифрою, що вказує на частку біодизеля (B7, B10);

для синтетичного дизельного пального використовуватиметься маркування XTL.

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