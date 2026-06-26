Apple підвищила ціни на MacBook, iPad та Vision Pro Сьогодні 13:13 — Особисті фінанси

На тлі новин акції Apple подешевшали на 6,1%

Компанія Apple підвищила ціни на всі комп’ютери Mac, планшети iPad, домашні пристрої та гарнітуру Vision Pro. Таке рішення в Apple пояснили зростанням витрат через дефіцит чипів пам’яті та накопичувачів. Водночас Apple не підвищувала вартість iPhone, Apple Watch і AirPods, хоча не виключила можливості подальшого перегляду цін на інші продукти.

Про це повідомляє Bloomberg.

На тлі новин акції Apple подешевшали на 6,1% до 275,15 долара. Це стало найбільшим одноденним падінням котирувань компанії з 4 квітня 2025 року.

Ціни на Mac та iPad

Базова версія MacBook Neo подорожчала з 599 до 699 доларів.

Вартість 13-дюймового MacBook Air зросла з 1 099 до 1 299 доларів, а 14-дюймового MacBook Pro — з 1 699 до 1 999 доларів.

Початкова ціна 16-дюймового MacBook Pro тепер становить 2 999 доларів замість 2 499 доларів.

Ціна настільного комп’ютера iMac зросла з 1 299 до 1 499 доларів, а Mac Studio — з 1 999 до 2 499 доларів.

У компанії заявили, що стрімке розширення дата-центрів для штучного інтелекту спричинило різке зростання попиту на пам’ять і накопичувачі. За словами представника Apple, компанія ще не стикалася з таким масштабним і швидким підвищенням вартості компонентів.

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Також в Apple зазначили, що тривалий час стримували зростання цін для споживачів, однак тепер змушені частково перекладати додаткові витрати на покупців.

Нові ціни на пристрої Apple

Вартість старшої версії MacBook Neo зі збільшеним обсягом пам’яті та підтримкою Touch ID зросла з 699 до 799 доларів.

Максимально оснащений 16-дюймовий MacBook Pro тепер коштує 9 999 доларів.

Ціна 15-дюймового MacBook Air підвищилася з 1 299 до 1 499 доларів.

Конфігурація Mac mini з процесором M 4 Pro подорожчала з 1 399 до 1 599 доларів.

Pro подорожчала з 1 399 до 1 599 доларів. Базова модель раніше вже зросла в ціні з 599 до 799 доларів після скасування найдоступнішої комплектації.

11-дюймовий iPad Pro тепер коштує від 1 199 доларів замість 999 доларів, а 13-дюймова версія — від 1 499 доларів замість 1 299 доларів.

Ціна 11-дюймового iPad Air зросла з 599 до 749 доларів, а 13-дюймового — з 799 до 949 доларів.

Базовий iPad подорожчав з 349 до 449 доларів, а iPad mini — з 499 до 599 доларів.

Стандартний HomePod тепер коштує 349 доларів замість 299 доларів.

Ціна HomePod mini зросла зі 99 до 129 доларів, а Apple TV — зі 129 до 199 доларів.

Гарнітура Apple Vision Pro тепер стартує від 3 699 доларів замість 3 499 доларів. Версія з 1 ТБ пам’яті коштує 4 199 доларів.

Безпрецедентне підвищення цін

Нинішній перегляд цін став одним із наймасштабніших в сучасній історії Apple. Раніше компанія підвищувала вартість окремих моделей, зокрема iPhone 17 Pro, який торік подорожчав на 100 доларів. Однак одночасне підвищення цін у кількох продуктових категоріях відбулося вперше.

У березні Apple вже піднімала ціни на MacBook Air і MacBook Pro разом з оновленням технічних характеристик пристроїв, що частково компенсувало подорожчання.

У компанії визнали, що новина про зростання цін навряд чи буде позитивно сприйнята користувачами, та запевнили, що продовжують шукати можливі рішення.

Керівництво Apple під час звіту за другий квартал повідомило, що дефіцит пам’яті посилюватиметься протягом року.

Генеральний директор компанії Тім Кук заявив, що нестача компонентів уже впливає на постачання продукції. Частина моделей Mac стикається з обмеженнями виробництва та затримками відвантажень. Компанія не очікує швидкого завершення кризи, а обмеження можуть тривати ще кілька місяців.

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