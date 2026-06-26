Apple підвищила ціни на MacBook, iPad та Vision Pro
Ціни на Mac та iPad
- Базова версія MacBook Neo подорожчала з 599 до 699 доларів.
- Вартість 13-дюймового MacBook Air зросла з 1 099 до 1 299 доларів, а 14-дюймового MacBook Pro — з 1 699 до 1 999 доларів.
- Початкова ціна 16-дюймового MacBook Pro тепер становить 2 999 доларів замість 2 499 доларів.
- Ціна настільного комп’ютера iMac зросла з 1 299 до 1 499 доларів, а Mac Studio — з 1 999 до 2 499 доларів.
Нові ціни на пристрої Apple
- Вартість старшої версії MacBook Neo зі збільшеним обсягом пам’яті та підтримкою Touch ID зросла з 699 до 799 доларів.
- Максимально оснащений 16-дюймовий MacBook Pro тепер коштує 9 999 доларів.
- Ціна 15-дюймового MacBook Air підвищилася з 1 299 до 1 499 доларів.
- Конфігурація Mac mini з процесором M4 Pro подорожчала з 1 399 до 1 599 доларів.
- Базова модель раніше вже зросла в ціні з 599 до 799 доларів після скасування найдоступнішої комплектації.
- 11-дюймовий iPad Pro тепер коштує від 1 199 доларів замість 999 доларів, а 13-дюймова версія — від 1 499 доларів замість 1 299 доларів.
- Ціна 11-дюймового iPad Air зросла з 599 до 749 доларів, а 13-дюймового — з 799 до 949 доларів.
- Базовий iPad подорожчав з 349 до 449 доларів, а iPad mini — з 499 до 599 доларів.
- Стандартний HomePod тепер коштує 349 доларів замість 299 доларів.
- Ціна HomePod mini зросла зі 99 до 129 доларів, а Apple TV — зі 129 до 199 доларів.
- Гарнітура Apple Vision Pro тепер стартує від 3 699 доларів замість 3 499 доларів. Версія з 1 ТБ пам’яті коштує 4 199 доларів.
Безпрецедентне підвищення цін
Рейтинг українських університетів за показниками Scopus 2026 року (інфографіка)
Буданов: Україні доведеться залучати іноземних фахівців для розвитку економіки
Вакансій більше, зарплати вищі: як змінюється ринок праці для людей з інвалідністю
Кінець безоплатного проїзду: як столичним школярам заощадити на поїздках влітку
Які українці отримають понад 20 тис. грн пенсії у липні
Де студенти можуть підзаробити влітку