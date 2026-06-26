Apple збереже поточний рівень цін iPhone 18 Pro завдяки заощадженню — аналітики Сьогодні 03:41 — Технології&Авто

Ціна iPhone 17/18/19 не буде такою вже й високою

Попри заяву Тіма Кука про неминуче здорожчання пристроїв Apple та попередні прогнози щодо ціни iPhone 18 Pro на рівні $1399, компанія, здається, все ж знайшла можливість практично зберегти наявний рівень цін.

Зростання собівартості буде компенсовано заощадженням, розповідає аналітик Макс Вайнбах з посиланням на JP Morgan.

Підвищення на $50−100

Згідно з аналізом, розшифрованим Notebookcheck, хоча витрати Apple на DRAM та флешпам’ять зростуть з $65 до $228 між 2025 і 2027 роками, Apple протидіятиме цьому скороченням витрат на інші компоненти.

Очікується, що виробнича вартість iPhone 18 Pro, без урахування пам’яті, знизиться з $449 до $426. Щодо iPhone 19 Pro аналітики очікують подальшого зниження собівартості до $384. Щоб забезпечити економію, Apple, серед іншого, покладатиметься на власний 5G-модем, котрий замінить продукцію Qualcomm.

Was just looking at the research for iPhone price increases from JP Morgan



They think it won't be that high for the iPhone 17/18/19



As in, they believe it could be a $50 increase in price. They'll save in other ways to offset memory, plus swapping to Apple modem for savings pic.twitter.com/he20kad7g5 — Max Weinbach (@mweinbach) June 23, 2026

«Щойно переглядав дослідження JP Morgan щодо зростання цін на iPhone. Вони вважають, що ціна iPhone 17/18/19 не буде такою вже й високою. Тобто це може бути зростання на $50. Вони заощаджуватимуть іншими способами, щоб компенсувати витрати на пам’ять, а також перейдуть на модем Apple для економії», — пише Вайнбах.

JP Morgan підрахувала, що в результаті заощадження виробничі витрати зростуть лише на $26 цього року та ще на $56 наступного року. Щоб зберегти поточну норму прибутку, Apple зможе підвищити ціну базової моделі «лише» на $50−100. Це досить багато, але це не шокове здорожчання у півтора раза.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.