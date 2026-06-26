0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple збереже поточний рівень цін iPhone 18 Pro завдяки заощадженню — аналітики

Технології&Авто
21
Ціна iPhone 17/18/19 не буде такою вже й високою
Ціна iPhone 17/18/19 не буде такою вже й високою
Попри заяву Тіма Кука про неминуче здорожчання пристроїв Apple та попередні прогнози щодо ціни iPhone 18 Pro на рівні $1399, компанія, здається, все ж знайшла можливість практично зберегти наявний рівень цін.
Зростання собівартості буде компенсовано заощадженням, розповідає аналітик Макс Вайнбах з посиланням на JP Morgan.

Підвищення на $50−100

Згідно з аналізом, розшифрованим Notebookcheck, хоча витрати Apple на DRAM та флешпам’ять зростуть з $65 до $228 між 2025 і 2027 роками, Apple протидіятиме цьому скороченням витрат на інші компоненти.
Очікується, що виробнича вартість iPhone 18 Pro, без урахування пам’яті, знизиться з $449 до $426. Щодо iPhone 19 Pro аналітики очікують подальшого зниження собівартості до $384. Щоб забезпечити економію, Apple, серед іншого, покладатиметься на власний 5G-модем, котрий замінить продукцію Qualcomm.
«Щойно переглядав дослідження JP Morgan щодо зростання цін на iPhone. Вони вважають, що ціна iPhone 17/18/19 не буде такою вже й високою. Тобто це може бути зростання на $50. Вони заощаджуватимуть іншими способами, щоб компенсувати витрати на пам’ять, а також перейдуть на модем Apple для економії», — пише Вайнбах.
JP Morgan підрахувала, що в результаті заощадження виробничі витрати зростуть лише на $26 цього року та ще на $56 наступного року. Щоб зберегти поточну норму прибутку, Apple зможе підвищити ціну базової моделі «лише» на $50−100. Це досить багато, але це не шокове здорожчання у півтора раза.
За матеріалами:
mezha.media
AppleiPhoneТехніка
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems