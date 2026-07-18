Samsung представить нове покоління складаних смартфонів: що відомо 18.07.2026, 00:22 — Технології&Авто

Інсайдери розкрили дизайн, характеристики та можливу ціну

Samsung готується до великої літньої презентації Unpacked, яка відбудеться 22 липня у Лондоні. Саме там компанія, як очікується, представить нове покоління складаних смартфонів — Samsung Galaxy Fold 8 та Galaxy Fold 8 Ultra.

Ще до офіційного анонсу в мережі з’явилися деталі про дизайн, технічні характеристики, кольорові рішення та орієнтовну вартість новинок. Найбільше уваги привернув саме базовий Galaxy Fold, який, за інформацією інсайдерів, позбудеться одного з найбільш критикованих недоліків попередніх поколінь.

Galaxy Fold 8 отримав повністю нові пропорції

Головною зміною базової моделі стане кардинально оновлений дизайн. Samsung відмовилася від надто вузького зовнішнього дисплея, який часто викликав нарікання користувачів попередніх Fold.

Тепер Samsung Galaxy Fold 8 отримає 5,5-дюймовий зовнішній QHD+ дисплей із незвичним співвідношенням сторін 16:10. Завдяки цьому смартфон стане візуально коротшим, компактнішим та значно комфортнішим для використання у складеному стані.

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Внутрішній гнучкий екран збереже діагональ 7,6 дюйма, матиме роздільну здатність QHD+ та співвідношення сторін 4:3, що має забезпечити більш зручний перегляд контенту після розкладання пристрою.

Ще одне помітне оновлення стосується ергономіки. Товщина корпусу становитиме лише 4,5 мм у розкладеному вигляді та 9,7 мм у складеному. Вага смартфона, за попередніми даними, складатиме близько 200 грамів.

Камери та кольори Galaxy Fold 8

Базовий Galaxy Fold 8 оснастять подвійною основною камерою. До її складу увійдуть 50-мегапіксельний головний модуль та 50-мегапіксельний ультраширококутний сенсор.

Смартфон планують випустити у графітовому, лавандовому та кремовому кольорах. Крім того, для фірмових магазинів Samsung готує спеціальне виконання у фісташковому кольорі.

Galaxy Fold 8 Ultra зробить ставку на продуктивність і камеру 200 МП

На відміну від базової версії, Samsung Galaxy Fold 8 Ultra не отримає кардинальних змін у зовнішності. За даними інсайдерів, смартфон збереже дизайн, близький до Galaxy Fold 7, проте виробник суттєво оновить його апаратну складову.

Найголовнішою особливістю стане 200-мегапіксельна основна камера. Вона працюватиме разом із 50-мегапіксельним ультраширококутним модулем та 10-мегапіксельним телефотооб’єктивом із 3-кратним оптичним зумом.

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Для покращення якості фотографій Samsung також планує використати збільшену діафрагму та нові алгоритми обробки зображень.

Крім цього, Galaxy Fold 8 Ultra отримає акумулятор ємністю 5000 мА·год, тоді як базовий Fold 8 матиме батарею на 4800 мА·год. Також Ultra підтримуватиме 45-ватну дротову швидку зарядку.

Флагманську модель запропонують у чорному, білому та фіолетовому кольорах, а також у спеціальному зеленому виконанні.

Процесор і можлива ціна нових Galaxy Fold

За інформацією інсайдерів, обидві новинки працюватимуть на флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Базові конфігурації отримають 12 ГБ оперативної пам’яті, а обсяг внутрішнього сховища становитиме від 256 ГБ до 1 ТБ.

Офіційні ціни Samsung поки що не розкриває. Водночас аналітики та інсайдери прогнозують, що через подорожчання напівпровідників, пам’яті DRAM та інших преміальних компонентів Galaxy Fold 8 і Galaxy Fold 8 Ultra можуть коштувати щонайменше на 100 доларів дорожче, ніж моделі попереднього покоління.

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