Samsung представить нове покоління складаних смартфонів: що відомо

Samsung готується до великої літньої презентації Unpacked, яка відбудеться 22 липня у Лондоні. Саме там компанія, як очікується, представить нове покоління складаних смартфонів — Samsung Galaxy Fold 8 та Galaxy Fold 8 Ultra.
Ще до офіційного анонсу в мережі з’явилися деталі про дизайн, технічні характеристики, кольорові рішення та орієнтовну вартість новинок. Найбільше уваги привернув саме базовий Galaxy Fold, який, за інформацією інсайдерів, позбудеться одного з найбільш критикованих недоліків попередніх поколінь.
Galaxy Fold 8 отримав повністю нові пропорції
Головною зміною базової моделі стане кардинально оновлений дизайн. Samsung відмовилася від надто вузького зовнішнього дисплея, який часто викликав нарікання користувачів попередніх Fold.
Тепер Samsung Galaxy Fold 8 отримає 5,5-дюймовий зовнішній QHD+ дисплей із незвичним співвідношенням сторін 16:10. Завдяки цьому смартфон стане візуально коротшим, компактнішим та значно комфортнішим для використання у складеному стані.
Внутрішній гнучкий екран збереже діагональ 7,6 дюйма, матиме роздільну здатність QHD+ та співвідношення сторін 4:3, що має забезпечити більш зручний перегляд контенту після розкладання пристрою.
Ще одне помітне оновлення стосується ергономіки. Товщина корпусу становитиме лише 4,5 мм у розкладеному вигляді та 9,7 мм у складеному. Вага смартфона, за попередніми даними, складатиме близько 200 грамів.
Камери та кольори Galaxy Fold 8
Базовий Galaxy Fold 8 оснастять подвійною основною камерою. До її складу увійдуть 50-мегапіксельний головний модуль та 50-мегапіксельний ультраширококутний сенсор.
Смартфон планують випустити у графітовому, лавандовому та кремовому кольорах. Крім того, для фірмових магазинів Samsung готує спеціальне виконання у фісташковому кольорі.
Galaxy Fold 8 Ultra зробить ставку на продуктивність і камеру 200 МП
На відміну від базової версії, Samsung Galaxy Fold 8 Ultra не отримає кардинальних змін у зовнішності. За даними інсайдерів, смартфон збереже дизайн, близький до Galaxy Fold 7, проте виробник суттєво оновить його апаратну складову.
Найголовнішою особливістю стане 200-мегапіксельна основна камера. Вона працюватиме разом із 50-мегапіксельним ультраширококутним модулем та 10-мегапіксельним телефотооб’єктивом із 3-кратним оптичним зумом.
Для покращення якості фотографій Samsung також планує використати збільшену діафрагму та нові алгоритми обробки зображень.
Крім цього, Galaxy Fold 8 Ultra отримає акумулятор ємністю 5000 мА·год, тоді як базовий Fold 8 матиме батарею на 4800 мА·год. Також Ultra підтримуватиме 45-ватну дротову швидку зарядку.
Флагманську модель запропонують у чорному, білому та фіолетовому кольорах, а також у спеціальному зеленому виконанні.
Процесор і можлива ціна нових Galaxy Fold
За інформацією інсайдерів, обидві новинки працюватимуть на флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.
Базові конфігурації отримають 12 ГБ оперативної пам’яті, а обсяг внутрішнього сховища становитиме від 256 ГБ до 1 ТБ.
Офіційні ціни Samsung поки що не розкриває. Водночас аналітики та інсайдери прогнозують, що через подорожчання напівпровідників, пам’яті DRAM та інших преміальних компонентів Galaxy Fold 8 і Galaxy Fold 8 Ultra можуть коштувати щонайменше на 100 доларів дорожче, ніж моделі попереднього покоління.