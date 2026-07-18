Volkswagen скоротить модельний ряд авто на 50%

Volkswagen починає одну з наймасштабніших трансформацій у своїй історії: згідно з Bloomberg, компанія планує скоротити модельний ряд на 50%, залишивши лише популярні та прибуткові авто.
Оголошення автовиробника пролунало після напруженого засідання наглядової ради компанії у Вольфсбурзі.
Компанія перегляне модельний ряд
Очікувалося, що там генеральний директор Volkswagen Олівер Блюме наполягатиме на більших скороченнях (до 100 тисяч робочих місць) та закритті чотирьох заводів у Німеччині. Цей план, як зазначає Reuters, був відхилений.
Наразі Volkswagen пропонує близько 150 модельних лінійок у своїх брендах, зокрема Volkswagen Group, Porsche, Audi, Škoda Auto та підрозділі комерційних автомобілів.
Трансформація передбачає скорочення кількості доступних варіантів авто на 50%, а також зменшення загальної «складності пропозиції» на 75%, щоб спрямувати ресурси на розробку моделей у найбільш прибуткових сегментах.
Компанія не повідомила конкретних термінів реалізації плану та не уточнила, які саме бренди або моделі потрапляють в зону ризику.
Чому Volkswagen змінює стратегію
Попри те, що Volkswagen ще два роки тому погодила із працівниками значні скорочення та запланувала зменшити виробничі потужності приблизно з 10 млн автомобілів на рік до більш реалістичного рівня у 9 млн, цих заходів більше недостатньо через появу нових економічних викликів.
Додатковий тиск створюють американські мита, які особливо впливають на Audi та Porsche, колишні головні джерела прибутку концерну. Водночас у Європі китайські автовиробники, зокрема Chery Automobile, дедалі активніше завойовують ринок завдяки доступнішим моделям.
Свіжий звіт за другий квартал 2026 року демонструє, що світові постачання автомобілів компанії скоротилися на 8,6% у річному вимірі — до 2,077 млн машин, що стало найгіршим квартальним падінням із 2022 року.
Найбільший удар припав на Китай із падінням на 36,6%, водночас у Північній Америці та Європі Volkswagen зафіксувала помірне зростання продажів.