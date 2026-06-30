Volkswagen планує закрити чотири заводи Сьогодні 04:00 — Технології&Авто

Найбільший європейський автовиробник Volkswagen розглядає безпрецедентну реструктуризацію.

За даними журналу Manager Magazin, з посиланням на інсайдерів компанії, генеральний директор Олівер Блюме планує радикальну перебудову всієї компанії.

Основою запропонованого плану є масове глобальне скорочення персоналу та закриття кількох давно існуючих німецьких заводів.

За даними журналу, про які також повідомляв BILD, план реструктуризації передбачає скорочення до 100 000 з приблизно 657 000 робочих місць, які зараз працюють у групі по всьому світу. Такий план подвоїть ціль економії, оголошену лише кілька місяців тому, яка свідчила про скорочення близько 50 000 робочих місць.

Однак інший інсайдер застеріг, що в центральному документі навмисно уникається визначення остаточної фіксованої кількості, щоб зберегти необхідну гнучкість для майбутніх переговорів та впровадження. Незалежно від точного цільового розміру, плани ілюструють величезний масштаб запланованої корпоративної реструктуризації.

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