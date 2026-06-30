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Volkswagen планує закрити чотири заводи

Технології&Авто
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Найбільший європейський автовиробник Volkswagen розглядає безпрецедентну реструктуризацію.
За даними журналу Manager Magazin, з посиланням на інсайдерів компанії, генеральний директор Олівер Блюме планує радикальну перебудову всієї компанії.
Основою запропонованого плану є масове глобальне скорочення персоналу та закриття кількох давно існуючих німецьких заводів.
За даними журналу, про які також повідомляв BILD, план реструктуризації передбачає скорочення до 100 000 з приблизно 657 000 робочих місць, які зараз працюють у групі по всьому світу. Такий план подвоїть ціль економії, оголошену лише кілька місяців тому, яка свідчила про скорочення близько 50 000 робочих місць.
Однак інший інсайдер застеріг, що в центральному документі навмисно уникається визначення остаточної фіксованої кількості, щоб зберегти необхідну гнучкість для майбутніх переговорів та впровадження. Незалежно від точного цільового розміру, плани ілюструють величезний масштаб запланованої корпоративної реструктуризації.
За матеріалами:
motorcar
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