McLaren презентувала суперкар 788HS (фото) Сьогодні 06:26 — Технології&Авто

McLaren 788HS буде останнім суперкаром 700-ї серії, Фото: McLaren

Компанія McLaren офіційно представила новий 788HS. Суперкар став фінальною еволюцією сімейства 700 Series, яке бере початок від моделі 720S, представленої у 2017 році. Позначення HS розшифровується як High Sport.

Про це пише «Кореспондент».

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За словами виробника, саме 788HS стане останнім представником цієї лінійки. Його наступником, імовірно, стане нове покоління суперкарів із гібридною силовою установкою.

Суперкар McLaren 788HS

Однією з головних особливостей новинки стала надзвичайно мала маса. Суха вага автомобіля становить лише 1265 кг, що робить його одним із найлегших сучасних суперкарів у своєму класі.

Суперкар McLaren 788HS

Для моделі розробили найефективніший у сімействі 700 Series аеродинамічний пакет із вуглепластику.

До нього входять унікальний S-подібний повітропровід у передній частині кузова, багатоканальний передній сплітер, великий задній дифузор, натхненний болідами Формули-1, активне заднє антикрило та вентиляційна решітка моторного відсіку.

Суперкар McLaren 788HS

Під капотом встановлено найпотужнішу версію 4,0-літрового бензинового бітурбованого двигуна V8 M840T. Агрегат розвиває 788 к.с. при 7500 об/хв і 800 Нм крутного моменту при 5500 об/хв, а максимальна частота обертання колінчастого вала досягає 8500 об/хв.

Суперкар McLaren 788HS

Уся потужність передається на задні колеса через 7-ступеневу роботизовану коробку передач із двома зчепленнями. Для нової моделі також розробили модернізовані опори двигуна та титанову вихлопну систему, яка забезпечує більш насичене звучання силового агрегату.

Суперкар McLaren 788HS

Порівняно з McLaren 750S, дорожній просвіт нового суперкара зменшили на 5 мм, а адаптивну підвіску переналаштували для ще точнішої керованості. Карбон-керамічні гальма запозичили у McLaren Senna, а ковані колеса вперше для моделей 700-ї серії отримали центральне кріплення однією гайкою.

Суперкар McLaren 788HS

Інтер’єр загалом зберіг архітектуру стандартних моделей серії, однак отримав полегшену центральну консоль. Оздоблення салону спеціалісти MSO виконуватимуть індивідуально відповідно до побажань кожного покупця.

McLaren 788HS прискорюється від 0 до 100 км/год за 2,8 секунди, до 200 км/год — за 7 секунд, а максимальна швидкість становить 330 км/год.

Компанія випустить лише 200 екземплярів моделі — порівну у кузовах купе та кабріолет. Початкова вартість суперкара становить £450 тисяч, однак фінальна ціна може бути значно вищою залежно від індивідуальних опцій і програми персоналізації.

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