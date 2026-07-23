Samsung відкриє центри робототехніки у США, Китаї та Японії 23.07.2026, 01:26 — Технології&Авто

Samsung створює окремий підрозділ робототехніки RX, який звітуватиме напряму СЕО і відповідатиме за стратегію, розробку та комерціалізацію цього напряму.

Про це пише Reuters.

Samsung оголосила про запуск нового підрозділу RX, або Robotics eXperience, завдання якого прискорити розвиток робототехніки всередині компанії та перетворити цей напрям на один із двигунів зростання. Підрозділ відповідатиме за середньострокову та довгострокову стратегію, розробку ключових технологій і виведення продуктів на ринок.

Крім того, RX має посилити дослідницькі можливості Samsung як у Південній Кореї, так і за її межами. Команду зі стратегії робототехніки очолить виконавчий віцепрезидент Лі Донгкун, який раніше займався робототехнічною стратегією в Hyundai Motor Group, зокрема напрямом Boston Dynamics.

Компанія прагне працювати з локальними екосистемами

Samsung також планує створити дослідницькі центри з робототехніки у США, Китаї та Японії, оскільки компанія хоче ближче працювати з локальними екосистемами, де ця галузь розвивається найшвидше.

План Samsung виглядає так:

виділити робототехніку в окремий напрям;

підпорядкувати його напряму СЕО;

посилити R&D у Кореї та за кордоном;

пришвидшити шлях від лабораторії до комерційного продукту.

Окремо Samsung робить ставку на так званий фізичний ШІ, тобто системи, які не лише генерують текст чи зображення, а й допомагають машинам бачити простір, розуміти ситуацію та виконувати дії в реальному світі. Спершу компанія планує розгортати гуманоїдних роботів на власних виробничих майданчиках, після чого планує рухатися в домашній і роздрібний сегменти.

Цікаво, що на тлі переїзду в новий офіс, компанія скорочує робочі місця на ринку США. Зокрема, під скорочення потрапили 739 робочих місць у місті Енглвуд-Кліфс, що в Нью-Джерсі.

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