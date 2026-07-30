Фінляндія припиняє обслуговування інтернет-кабелю рф, через який йде 70% трафіку
Фінляндія з 2027 року припинить обслуговувати частину опор ліній електропередачі, якими прокладені опто-волоконні лінії зв’язку до росії. Через ці маршрути може проходити до 30% усіх ліній зв’язку між двома країнами, тому російським операторам доведеться переводити міжнародний інтернет-трафік на альтернативні канали.
Про це повідомляє Мoscowtimes.
Опто-волоконні лінії демонтують
За даними видання, фінська енергетична компанія Fingrid уже попередила російських операторів зв’язку про майбутнє припинення обслуговування опор.
Один зі співрозмовників видання стверджує, що волоконно-оптичні лінії на цих опорах планують демонтувати, а самі конструкції — розібрати.
Причиною стало припинення передачі електроенергії між росією та Фінляндією після 2022 року. У результаті утримувати інфраструктуру лише заради телекомунікаційних операторів стало економічно невигідно.
Фінський напрямок залишається важливим для міжнародного інтернет-трафіку росії. За оцінкою одного з джерел «Комерсанта», після 2022 року через Фінляндію проходить близько 60−70% закордонного інтернет-трафіку рф.
Водночас безпосередньо через опори ЛЕП, які планують вивести з експлуатації, може проходити до 30% усіх ліній зв’язку між росією та Фінляндією.
російські оператори ведуть переговори з фінськими компаніями
російські оператори вже ведуть переговори з фінськими телекомунікаційними компаніями щодо альтернативних маршрутів. Частина операторів також має резервні канали через інші країни.
Для європейської частини росії фінський маршрут не є єдиним. Міжнародний трафік також може проходити через білорусь, країни Балтії та підводні кабельні системи Балтійського моря.
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