Фінляндія припиняє обслуговування інтернет-кабелю рф, через який йде 70% трафіку Сьогодні 07:24 — Технології&Авто

Через Фінляндію проходить близько 60–70% закордонного інтернет-трафіку рф

Фінляндія з 2027 року припинить обслуговувати частину опор ліній електропередачі, якими прокладені опто-волоконні лінії зв’язку до росії. Через ці маршрути може проходити до 30% усіх ліній зв’язку між двома країнами, тому російським операторам доведеться переводити міжнародний інтернет-трафік на альтернативні канали.

Про це повідомляє Мoscowtimes.

Опто-волоконні лінії демонтують

За даними видання, фінська енергетична компанія Fingrid уже попередила російських операторів зв’язку про майбутнє припинення обслуговування опор.

Один зі співрозмовників видання стверджує, що волоконно-оптичні лінії на цих опорах планують демонтувати, а самі конструкції — розібрати.

Причиною стало припинення передачі електроенергії між росією та Фінляндією після 2022 року. У результаті утримувати інфраструктуру лише заради телекомунікаційних операторів стало економічно невигідно.

Фінський напрямок залишається важливим для міжнародного інтернет-трафіку росії. За оцінкою одного з джерел «Комерсанта», після 2022 року через Фінляндію проходить близько 60−70% закордонного інтернет-трафіку рф.

Водночас безпосередньо через опори ЛЕП, які планують вивести з експлуатації, може проходити до 30% усіх ліній зв’язку між росією та Фінляндією.

російські оператори ведуть переговори з фінськими компаніями

російські оператори вже ведуть переговори з фінськими телекомунікаційними компаніями щодо альтернативних маршрутів. Частина операторів також має резервні канали через інші країни.

Для європейської частини росії фінський маршрут не є єдиним. Міжнародний трафік також може проходити через білорусь, країни Балтії та підводні кабельні системи Балтійського моря.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.