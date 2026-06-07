0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що станеться з телефоном, якщо ним довго не користуватися

Технології&Авто
10
Що буде, якщо довго не вмикати смартфон
Що буде, якщо довго не вмикати смартфон, Фото: magnific
Часто користувачі після купівлі нового смартфона не продають старий, а прибирають його в шухляду «про всяк випадок» — як запасний варіант. Втім, тут виникає важливе питання, про яке зазвичай не замислюються заздалегідь: що відбувається з пристроєм, поки він місяцями або навіть роками лежить повністю вимкненим? Експерти попереджають: якщо довго не вмикати смартфон, це може створити набагато більше проблем, ніж здається на перший погляд.
Про це пише BGR.
Читайте також
Як відомо, сучасні смартфони використовують літій-іонні акумулятори. Вони розраховані на кілька сотень циклів заряджання (іноді до ~1000), після чого потроху втрачають ємність.
Але важливіше інше: тривале перебування в повністю розрядженому стані може прискорити деградацію батареї та ускладнити її «оживлення».
У деяких випадках телефон після тривалого простою може взагалі перестати нормально заряджатися.

Головний ризик — пошкодження і навіть здуття батареї

Якщо смартфон довго лежить повністю розрядженим, всередині акумулятора тривають хімічні процеси, які можуть призводити до накопичення газу. Це іноді викликає здуття акумулятора — небезпечний симптом, який свідчить про пошкодження елемента живлення.
Читайте також
Якщо акумулятор «здувся» — використовувати такий смартфон більше не можна, його потрібно утилізувати через сервіс.
Якщо пристрій не вмикається після тривалого простою, причина може бути не тільки в акумуляторі — іноді винні кабель, зарядка або порт. У деяких випадках акумулятор все ще можна «оживити», але це залежить від його стану.

Як зберігати старий смартфон

Навіть якщо смартфон зовні виглядає повністю справним, зберігати його потрібно правильно. Фахівці рекомендують перед тривалим зберіганням зарядити пристрій приблизно до 50%, повністю вимкнути його і тримати в прохолодному сухому місці.
Повторно заряджати такий телефон бажано хоча б раз на кілька місяців — це допоможе уникнути глибокого розрядження, яке прискорює знос акумулятора.
Якщо мова йде про старі моделі зі знімним акумулятором, його краще зберігати окремо від смартфона. У такому стані він зазвичай розряджається повільніше і довше зберігає ресурс.
За матеріалами:
УНІАН
Смартфони
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems