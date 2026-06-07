Що станеться з телефоном, якщо ним довго не користуватися 07.06.2026, 00:09 — Технології&Авто

Що буде, якщо довго не вмикати смартфон, Фото: magnific

Часто користувачі після купівлі нового смартфона не продають старий, а прибирають його в шухляду «про всяк випадок» — як запасний варіант. Втім, тут виникає важливе питання, про яке зазвичай не замислюються заздалегідь: що відбувається з пристроєм, поки він місяцями або навіть роками лежить повністю вимкненим? Експерти попереджають: якщо довго не вмикати смартфон, це може створити набагато більше проблем, ніж здається на перший погляд.

Про це пише BGR.

Як відомо, сучасні смартфони використовують літій-іонні акумулятори. Вони розраховані на кілька сотень циклів заряджання (іноді до ~1000), після чого потроху втрачають ємність.

Але важливіше інше: тривале перебування в повністю розрядженому стані може прискорити деградацію батареї та ускладнити її «оживлення».

У деяких випадках телефон після тривалого простою може взагалі перестати нормально заряджатися.

Головний ризик — пошкодження і навіть здуття батареї

Якщо смартфон довго лежить повністю розрядженим, всередині акумулятора тривають хімічні процеси, які можуть призводити до накопичення газу. Це іноді викликає здуття акумулятора — небезпечний симптом, який свідчить про пошкодження елемента живлення.

Якщо акумулятор «здувся» — використовувати такий смартфон більше не можна, його потрібно утилізувати через сервіс.

Якщо пристрій не вмикається після тривалого простою, причина може бути не тільки в акумуляторі — іноді винні кабель, зарядка або порт. У деяких випадках акумулятор все ще можна «оживити», але це залежить від його стану.

Як зберігати старий смартфон

Навіть якщо смартфон зовні виглядає повністю справним, зберігати його потрібно правильно. Фахівці рекомендують перед тривалим зберіганням зарядити пристрій приблизно до 50%, повністю вимкнути його і тримати в прохолодному сухому місці.

Повторно заряджати такий телефон бажано хоча б раз на кілька місяців — це допоможе уникнути глибокого розрядження, яке прискорює знос акумулятора.

Якщо мова йде про старі моделі зі знімним акумулятором, його краще зберігати окремо від смартфона. У такому стані він зазвичай розряджається повільніше і довше зберігає ресурс.

УНІАН За матеріалами:

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