0 800 307 555
укр
ДТП без стресу: як автоцивілка захищає водіїв та їхні гаманці

Страхування
31
Страхова компанія аналізує ДТП для виплати потерпілим
Автоцивілка — це не лише формальна вимога для водіїв, а інструмент, який реально захищає від великих витрат у разі ДТП. Поліс дозволяє уникнути серйозних фінансових втрат і спрощує врегулювання аварійних ситуацій.
Із посиланням на МТСБУ розповідаємо, чому автоцивілка — це важливо.

Компенсація збитків і захист від витрат

Якщо ДТП сталася з вини водія, автоцивілка покриває витрати потерпілим. Страхова компанія компенсує:
  • ремонт пошкодженого автомобіля;
  • витрати на лікування постраждалих;
  • відновлення майна.
Без полісу всі ці витрати довелося б оплачувати самостійно, що може обійтися у значні суми.

Виплати навіть якщо винен інший водій

У разі аварії з вини іншого учасника руху водій також має право на компенсацію — як за пошкоджене авто, так і за шкоду здоров’ю.
Виплати гарантовані навіть у ситуаціях, коли в іншого водія немає чинного поліса.

Оформлення ДТП без поліції

Якщо обидва водії мають автоцивілку, у багатьох випадках можна обійтися без виклику поліції — достатньо оформити Європротокол.
Це можна зробити і онлайн через сервіс «Електронний Європротокол», після чого дані автоматично передаються страховим компаніям для початку врегулювання.
Пряме врегулювання

Постраждалий водій може звернутися за виплатою до своєї страхової компанії, а не до страховика винуватця ДТП.
Такий механізм дозволяє швидше отримати компенсацію і значно спрощує процедуру.
Водночас важливо пам’ятати: оформити автоцивілку можна лише у страховій компанії, яка є членом МТСБУ. Актуальний перелік доступний на сайті МТСБУ за посиланням.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтострахуванняСтраховий випадокАвтоцивілка
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems