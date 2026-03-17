ДТП без стресу: як автоцивілка захищає водіїв та їхні гаманці Сьогодні 16:06 — Страхування

Страхова компанія аналізує ДТП для виплати потерпілим

Автоцивілка — це не лише формальна вимога для водіїв, а інструмент, який реально захищає від великих витрат у разі ДТП. Поліс дозволяє уникнути серйозних фінансових втрат і спрощує врегулювання аварійних ситуацій.

Із посиланням на МТСБУ розповідаємо, чому автоцивілка — це важливо.

Компенсація збитків і захист від витрат

Якщо ДТП сталася з вини водія, автоцивілка покриває витрати потерпілим. Страхова компанія компенсує:

ремонт пошкодженого автомобіля;

витрати на лікування постраждалих;

відновлення майна.

Без полісу всі ці витрати довелося б оплачувати самостійно, що може обійтися у значні суми.

Виплати навіть якщо винен інший водій

У разі аварії з вини іншого учасника руху водій також має право на компенсацію — як за пошкоджене авто, так і за шкоду здоров’ю.

Виплати гарантовані навіть у ситуаціях, коли в іншого водія немає чинного поліса.

Оформлення ДТП без поліції

Якщо обидва водії мають автоцивілку, у багатьох випадках можна обійтися без виклику поліції — достатньо оформити Європротокол.

Це можна зробити і онлайн через сервіс «Електронний Європротокол», після чого дані автоматично передаються страховим компаніям для початку врегулювання.

Пряме врегулювання

Постраждалий водій може звернутися за виплатою до своєї страхової компанії, а не до страховика винуватця ДТП.

Такий механізм дозволяє швидше отримати компенсацію і значно спрощує процедуру.

Водночас важливо пам’ятати: оформити автоцивілку можна лише у страховій компанії, яка є членом МТСБУ. Актуальний перелік доступний на сайті МТСБУ за посиланням

