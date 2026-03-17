ДТП без стресу: як автоцивілка захищає водіїв та їхні гаманці
Автоцивілка — це не лише формальна вимога для водіїв, а інструмент, який реально захищає від великих витрат у разі ДТП. Поліс дозволяє уникнути серйозних фінансових втрат і спрощує врегулювання аварійних ситуацій.
Із посиланням на МТСБУ розповідаємо, чому автоцивілка — це важливо.
Компенсація збитків і захист від витрат
Якщо ДТП сталася з вини водія, автоцивілка покриває витрати потерпілим. Страхова компанія компенсує:
- ремонт пошкодженого автомобіля;
- витрати на лікування постраждалих;
- відновлення майна.
Без полісу всі ці витрати довелося б оплачувати самостійно, що може обійтися у значні суми.
Виплати навіть якщо винен інший водій
У разі аварії з вини іншого учасника руху водій також має право на компенсацію — як за пошкоджене авто, так і за шкоду здоров’ю.
Виплати гарантовані навіть у ситуаціях, коли в іншого водія немає чинного поліса.
Оформлення ДТП без поліції
Якщо обидва водії мають автоцивілку, у багатьох випадках можна обійтися без виклику поліції — достатньо оформити Європротокол.
Це можна зробити і онлайн через сервіс «Електронний Європротокол», після чого дані автоматично передаються страховим компаніям для початку врегулювання.
Пряме врегулювання
Постраждалий водій може звернутися за виплатою до своєї страхової компанії, а не до страховика винуватця ДТП.
Такий механізм дозволяє швидше отримати компенсацію і значно спрощує процедуру.
Водночас важливо пам’ятати: оформити автоцивілку можна лише у страховій компанії, яка є членом МТСБУ. Актуальний перелік доступний на сайті МТСБУ за посиланням.
