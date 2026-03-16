5 причин, коли страхова може відмовити у виплатах за автоцивілкою

Чоловік телефонує у страхову компанію після ДТП
Закон України передбачає понад 20 випадків, коли страхова компанія може відмовити у виплаті за полісом автоцивілки (ОСЦПВ). Проте на практиці найчастіше трапляється лише кілька типових ситуацій, яких можна було б уникнути.
Про це повідомили у Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ).

Найпоширеніші причини відмови у виплаті

Відсутність цивільно-правової відповідальності

Страхова виплата здійснюється лише тоді, коли шкоду спричинили дії водія, який керував автомобілем, застрахованим за полісом автоцивілки.
Наприклад, якщо пасажир відчинив двері автомобіля і пошкодив інше авто, відповідальність водія не настає. У такому випадку виплата за полісом автоцивілки не здійснюється.

Пропущено строк подання заяви

Закон встановлює чіткі строки для звернення за страховим відшкодуванням:
  • 1 рік після ДТП — якщо пошкоджене майно;
  • 3 роки після ДТП — якщо шкоди завдано життю або здоров’ю.
Якщо ці строки пропущено, страховик має право відмовити у виплаті.

Заяву подає особа без права на компенсацію

Отримати страхове відшкодування може лише власник пошкодженого майна або особа, яка має підтвердження такого права.
Це може бути, наприклад:
  • довіреність;
  • договір оренди;
  • свідоцтво про право на спадщину.

Не виконано обов’язки після ДТП

Ще однією поширеною підставою для відмови є невиконання вимог закону після аварії, якщо через це страховик не може встановити обставини ДТП або розмір збитків.
Зокрема, потерпілий повинен зберігати пошкоджене майно до огляду страховиком. Якщо автомобіль відремонтували до огляду або не надали для перевірки, це може стати причиною відмови у виплаті.
Страхова компанія має 10 робочих днів з моменту повідомлення про ДТП, щоб провести огляд автомобіля.

У полісі вказано інший автомобіль

Ще одна поширена проблема — помилки у даних полісу. Якщо у страховому договорі зазначений інший транспортний засіб (наприклад, неправильний VIN-код або дані авто), страхова компанія може відмовити у виплаті.

Що радять водіям

У МТСБУ радять водіям уважно перевіряти дані у страховому полісі, дотримуватися встановлених строків звернення та не ремонтувати автомобіль до огляду страховою компанією.
Це допоможе уникнути проблем із отриманням страхової виплати після ДТП.
Раніше ми повідомляли, що попри чутки, в Україні не планують автоматично штрафувати водіїв, які мають паперові поліси автострахування замість електронних. Для цього наразі немає законодавчих підстав.
Світлана Вишковська
Редактор
