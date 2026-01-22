НКРЕКП ухвалила постанову для прискорення підключення генерації Сьогодні 04:41 — Енергетика

Лінії електропередач.

НКРЕКП ухвалила постанову, спрямовану на дерегуляцію та прискорення доступу нових генеруючих потужностей до електричних мереж. Рішення має зменшити технічні та процедурні бар’єри для запуску генерації в умовах дефіциту потужності, що загострився через ворожі обстріли та воєнні виклики в опалювальний сезон 2025/2026 років.

Про це йдеться на сайті регулятора.

В Комісії пояснюють, що стабільна робота енергосистеми та надійне електро- і теплопостачання споживачів, зокрема об’єктів критичної інфраструктури, потребують не лише нарощування генерації, а й максимально швидкого та безперешкодного її приєднання до мереж.

Саме тому Комісія пішла шляхом спрощення процедур і скорочення строків, аби підвищити стійкість, гнучкість і децентралізацію енергосистеми.

Що змінюється

Прийнята постанова передбачає комплекс змін, зокрема:

можливість підключення модульних котелень до електричних мереж споживача без отримання окремої послуги з приєднання;

обов’язок операторів системи розподілу визначати в технічних умовах обсяг потужності, який може бути забезпечений зовнішніми мережами без їх реконструкції;

інформування суб’єктами господарювання, які приєднують генеруючі установки за спрощеною процедурою, військових адміністрацій про стан реалізації заходів з приєднання та встановлення генерації;

розширення переліку типів генеруючих одиниць, на які поширюються відступи від вимог Кодексу комерційного обліку щодо класів точності засобів вимірювальної техніки та облаштування окремих вузлів обліку;

скорочення до двох робочих днів строків введення в облік вузлів обліку електроенергії для виробників електричної енергії.

