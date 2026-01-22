0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НКРЕКП ухвалила постанову для прискорення підключення генерації

Енергетика
313
Лінії електропередач.
Лінії електропередач.
НКРЕКП ухвалила постанову, спрямовану на дерегуляцію та прискорення доступу нових генеруючих потужностей до електричних мереж. Рішення має зменшити технічні та процедурні бар’єри для запуску генерації в умовах дефіциту потужності, що загострився через ворожі обстріли та воєнні виклики в опалювальний сезон 2025/2026 років.
Про це йдеться на сайті регулятора.
В Комісії пояснюють, що стабільна робота енергосистеми та надійне електро- і теплопостачання споживачів, зокрема об’єктів критичної інфраструктури, потребують не лише нарощування генерації, а й максимально швидкого та безперешкодного її приєднання до мереж.
Саме тому Комісія пішла шляхом спрощення процедур і скорочення строків, аби підвищити стійкість, гнучкість і децентралізацію енергосистеми.

Що змінюється

Прийнята постанова передбачає комплекс змін, зокрема:
  • можливість підключення модульних котелень до електричних мереж споживача без отримання окремої послуги з приєднання;
  • обов’язок операторів системи розподілу визначати в технічних умовах обсяг потужності, який може бути забезпечений зовнішніми мережами без їх реконструкції;
  • інформування суб’єктами господарювання, які приєднують генеруючі установки за спрощеною процедурою, військових адміністрацій про стан реалізації заходів з приєднання та встановлення генерації;
  • розширення переліку типів генеруючих одиниць, на які поширюються відступи від вимог Кодексу комерційного обліку щодо класів точності засобів вимірювальної техніки та облаштування окремих вузлів обліку;
  • скорочення до двох робочих днів строків введення в облік вузлів обліку електроенергії для виробників електричної енергії.
За матеріалами:
Mind
Енергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems