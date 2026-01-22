НКРЕКП ухвалила постанову для прискорення підключення генерації
НКРЕКП ухвалила постанову, спрямовану на дерегуляцію та прискорення доступу нових генеруючих потужностей до електричних мереж. Рішення має зменшити технічні та процедурні бар’єри для запуску генерації в умовах дефіциту потужності, що загострився через ворожі обстріли та воєнні виклики в опалювальний сезон 2025/2026 років.
Про це йдеться на сайті регулятора.
В Комісії пояснюють, що стабільна робота енергосистеми та надійне електро- і теплопостачання споживачів, зокрема об’єктів критичної інфраструктури, потребують не лише нарощування генерації, а й максимально швидкого та безперешкодного її приєднання до мереж.
Саме тому Комісія пішла шляхом спрощення процедур і скорочення строків, аби підвищити стійкість, гнучкість і децентралізацію енергосистеми.
Що змінюється
Прийнята постанова передбачає комплекс змін, зокрема:
- можливість підключення модульних котелень до електричних мереж споживача без отримання окремої послуги з приєднання;
- обов’язок операторів системи розподілу визначати в технічних умовах обсяг потужності, який може бути забезпечений зовнішніми мережами без їх реконструкції;
- інформування суб’єктами господарювання, які приєднують генеруючі установки за спрощеною процедурою, військових адміністрацій про стан реалізації заходів з приєднання та встановлення генерації;
- розширення переліку типів генеруючих одиниць, на які поширюються відступи від вимог Кодексу комерційного обліку щодо класів точності засобів вимірювальної техніки та облаштування окремих вузлів обліку;
- скорочення до двох робочих днів строків введення в облік вузлів обліку електроенергії для виробників електричної енергії.
